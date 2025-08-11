Slušaj vest

Prema zvaničnim podacima doznake iz dijaspore čine osam odsto BDP-a, što je značajan izvor prihoda koji utiče na različite aspekte ekonomije, uključujući i tržište nekretnina. Podaci sa tržišta pokazuju da ih uglavnom interesuje novogradnja, ali i to da se unutar ovog segmenta sve više izdvaja ekskluzivna kategorija kupaca koji ne traže samo nove kvadrate, već luksuzne projekte koje biraju na osnovu istih kriterijuma kao u Cirihu, Londonu ili Torontu.

Kupovina luksuznih nekretnina postala je jedan od najvažnijih globalnih investicionih trendova, što pokazuje istraživanje Knight Frank-a prema kojem čak 22 odsto ultra-bogatih pojedinaca globalno aktivno razmatra investicije u luksuzne nekretnine. Konsultantske kuće CBRE i PwC identifikovale su ključne prioritete takvih kupaca: stabilnost, likvidnost, dugoročno očuvanje vrednosti i kredibilitet investitora kao nezaobilazne zahteve.

Taj trend prate i najbogatiji među pripadnicima srpske dijaspore. Informacije sa tržišta pokazuju da se često obraćaju agencijama koje za njih rade due diligence, ne prihvataju adaptacije i improvizacije bilo kakve vrste i imaju najviša očekivanja po pitanju arhitekture, dizajna i održivosti. Uglavnom traže stanove koji su u velikoj meri završeni, tehnički opremljeni i spremni za korišćenje bez dodatnih zahvata.

Decenijsko iskustvo u sistemima sa predvidivim procesima oblikovalo je njihova očekivanja - žele transparentnost na svakom koraku, kompletnu dokumentaciju, jasne reference i precizno definisane rokove.

Da li je Beograd spreman?

Prema izveštajima CBS International Serbia luksuzne nekretnine u Beogradu dostižu cene do 6.500 evra po kvadratu, dok ekskluzivni projekti premašuju 10.000 evra. Rast cena od 20 do 50 odsto u različitim beogradskim četvrtima potvrđuje snažne osnove tržišta.

Prema oceni tržišnih analitičara, ovaj rast ne treba posmatrati kao kratkoročan skok, već kao posledicu dubljih strukturalnih promena. Beograd je u poslednjim godinama postao regionalno sedište brojnih međunarodnih kompanija i diplomatskih misija, dok istovremeno i dalje postoji izražen deficit zaista ekskluzivne ponude.

Ipak, sve je više pokazatelja da se i na tom planu stvari pomeraju, da su ključni signali sa tržišta prepoznati i da se razvijaju koncepti koji jasno odgovaraju na očekivanja najprobirljivijih kupaca. Među njima, Delta District sve češće privlači pažnju kao projekat koji pokazuje precizno definisan standard, ozbiljnost i dugoročnu orijentaciju.

Šta je Delta District?

Delta District je ultra-luksuzni kompleks u beogradskom Bloku 20, čiji se završetak očekuje početkom 2027. godine. Smešten u zoni sa najvišom poslovnom frekvencijom u gradu i razvijan u saradnji sa međunarodnim brendom InterContinental, oblikovan je prema standardima koji odgovaraju profilu najzahtevnijih kupaca.

U okviru kompleksa nalaze se dve rezidencijalne i poslovna kula, kao i hotel sa kojim su stambene jedinice direktno povezane. Stanari imaju pristup sadržajima koji odgovaraju ritmu savremenog života - spa i wellness centru, bazenu na 20. spratu, privatnom bioskopu, teretani, igraonici, zelenim površinama i 24/7 konsijerž servisu.

Gradnja se odvija u skladu sa LEED i WELL standardima održivosti, uz primenu geotermalnih sondi, solarnih panela i pametnih sistema za upravljanje potrošnjom energije. Stanovi se isporučuju opremljeni vrhunskom opremom, kuhinjama Veneta Cucine, profesionalnim Gaggenau uređajima, sa premium završnom obradom i osvetljenjem kao i walk-in površinama za odlaganje koje su u potpunosti integrisane u dizajn.

Kupovina se ne odvija klasičnim kanalima, već kroz individualne prezentacije u posebno formiranom prodajnom salonu. Kompanija pažljivo gradi zajednicu i klijente bira u skladu sa vizijom celog koncepta što dodatno potvrđuje ambiciju da se ovaj kompleks pozicionira ne samo kao imovina, već kao jasan identitetski izbor.

Ovaj pristup je u skladu sa globalnim trendovima. Analize vodećih svetskih konsultantskih kuća za luksuzne nekretnine Savills i Knight Frank pokazuju da brendirane rezidencije ostvaruju prosečnu globalnu premiju od 30 odsto, dok tržišta u razvoju poput Beograda mogu postići premije od čak 54 odsto ili više. Istraživanja takođe otkrivaju da 75 odsto luksuznih prodaja na zrelim tržištima uključuju kompletno opremljene nekretnine, pri čemu su kupci spremni da plate značajno veće sume za "ključ u ruke" rešenja. Sistemi automatizacije postali su industrijski standard, a pored toga što optimizuju potrošnju resursa, dodatno privlače novu generaciju mlađih investitora fokusiranih na održivost i tehnološke inovacije.

Delta District - pregled projekta

Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. Odlična veza sa autoputem i mostovima, na svega par minuta od centra grada.

Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. Odlična veza sa autoputem i mostovima, na svega par minuta od centra grada. Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd.

Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd. Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca.

Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca. Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije

Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije Energetska efikasnost: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje.

LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje. Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona.

Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona. Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru; proces rezervacije selektivan.

Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru; proces rezervacije selektivan. Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva.

Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva. Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.

Za jedan deo kupaca iz dijaspore, naročito za one sa višedecenijskim iskustvom života u stabilnim sistemima, izbor nekretnine u Srbiji danas ne zavisi samo od lokacije, materijala ili cene, već od celokupnog modela. Traže se sigurni okviri, visoki standardi i rešenje koje može da funkcioniše bez stalnog nadgledanja. U isto vreme, taj izbor je i ličan - potreba da se zadrži veza, da postoji mesto koje u svakom trenutku može da se koristi, bez dodatnog angažovanja i nepoznanica.