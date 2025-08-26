U kontekstu jugoistočne Evrope, Beograd se pozicionira kao grad sa najubrzanijom transformacijom, kako infrastrukturnom, tako i poslovnom. Njegov geografski položaj na raskrsnici važnih evropskih koridora učinio ga je prirodnim logističkim i finansijskim čvorištem regiona, ali ono što u poslednje vreme posebno privlači investitore jeste promena ritma u urbanom razvoju.

U poslednjoj deceniji realizovani su brojni infrastrukturni projekti: modernizacija aerodroma, proširenje saobraćajnih kapaciteta, izgradnja brojnih rezidencijalnih i poslovnih zona. Grad se širi ali na specifičan način, ne samo kroz širenje periferije, već i kroz redefinisanje centralnih i polu-centralnih zona.



Tržište sa potencijalom za rast

Rast cena nekretnina u Beogradu u poslednjih pet godina ne može se više tumačiti kao kratkoročna oscilacija. Prema dostupnim podacima, prosečna cena kvadrata porasla je za više od 70% od 2019. godine.

U luksuznom segmentu rast je išao i do 50% u samo nekoliko godina. Ovakva dinamika sa jedne strane indukovana je rastućom tražnjom, a sa druge ograničenom ponudom projekata koji mogu da zadovolje standarde visokoplatežnih kupaca.

Ipak, i pored značajnog rasta, cene stanova u Beogradu i dalje su niže u poređenju sa sličnim tržištima u regionu i Evropi što investitorima ostavlja prostor za dodatan kapitalni prinos u narednim godinama. U ovom smislu naročito se izdvaja ultra-luksuzni segment, kao i segment tzv. branded residences, odnosno stanova koji su deo većih, sistemski organizovanih kompleksa sa hotelskim standardima usluge i infrastrukturom koja omogućava život na nivou velikih evropskih metropola.

Tržište takvih nekretnina i dalje je u začetku i baš zbog toga predstavlja jasnu priliku za one koji znaju da prepoznaju vrednost pre nego što postane trend.

Prvi luksuz još uvek redak

Iako se poslednjih godina u Beogradu pojavilo na desetine projekata koji se deklarišu kao luksuzni, zapravo je svega par onih koji bez rezerve mogu poneti tu etiketu. Ta nesrazmera je još izraženija kada dodate prefiks "ultra". Jedan od najupečatljivijih primera je Delta District, projekat koji je već na prvim predstavljanjima privukao ogromnu pažnju.

Kompleks se nalazi u Bloku 20, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu - u neposrednoj blizini savskog keja, Sava centra, poslovnih zgrada međunarodnih kompanija i važnih državnih objekata. Sa jedne strane mir i pogled na reku, sa druge direktna veza sa autoputem, centrom grada i aerodromom.

Gradi se na prostoru koji do sada nije bio dostupan tržištu, kao pažljivo i sistemski planiran zahvat u delu grada u kom se susreću poslovni, diplomatski i hotelski sektor - i to bez konflikta sa postojećom infrastrukturom, što je retkost u Beogradu. U pitanju je potpuno završen građevinski blok što eliminiše neizvesnosti ili rizike od novih gradilišta u neposrednoj blizini. Ovo stabilno okruženje garantuje mir i komfor kupcima i investitorima, dok profesionalno održavanje i visoki standardi sigurnosti obezbeđuju besprekoran izgled i funkcionalnost objekta na dugoročnoj osnovi.

Kompleks mešovitog tipa

Zamišljen je kao kompleks zatvorenog tipa koji integriše stambeni, poslovni i hotelski program u okviru jedne funkcionalne i estetske celine. Sastojaće se od četiri jedinice raspoređene na površini od oko 105.000 m². Jedinice će imati različite funkcije - dve su rezidencijalne, jedna je poslovna, dok četvrta pripada lancu InterContinental Hotels & Resorts čime projekat dobija dodatni nivo prestiža i međunarodne validacije.

Stanari i njihovi gosti će imati diskretnu fizičku i funkcionalnu povezanost sa hotelskim sadržajima i mogućnost korišćenja čitavog seta usluga koje su do sada bile rezervisane za goste najprestižnijih svetskih adresa. Imaće pristup 24/7 konsijerž servisu, spa & wellness centru, privatnom bazenu na 20. spratu, à-la-carte restoranu, lounge prostorima, igraonicama za decu, privatnom bioskopu i tehničkoj podršci na zahtev. Sve to se dešava unutar zatvorenog kompleksa, sa kontrolisanim pristupom i maksimalnim stepenom privatnosti.

Ova vrsta ponude u ovako zaokruženoj formi pozicionira Delta District kao najnapredniji projekat na tržištu nekretnina u regionu.

Ultra-luksuzni "safe heaven" Za razliku od spekulativnih ulaganja u rastuće četvrti i projekte bez jasne strukture, tržište ultra-luksuznih nekretnina u Beogradu ima nekoliko osobina koje ga čine otpornim na spoljne uticaje i ekonomske cikluse. Reč je o segmentu koji ima svoju publiku, jasan investicioni profil i najčešće - ograničenu ponudu.

Kupci u ovom segmentu dolaze iz elitnih slojeva društva. U pitanju su biznismeni, javne ličnosti, poznati sportisti, ali i multinacionalne kompanije, diplomate i pripadnici balkanske dijaspore. Svi on imaju jasno definisana očekivanja - maksimalnu transparentnost procesa, kvalitet gradnje koji ne zahteva naknadna ulaganja, najnovije tehnologije i standarde održivosti, ali i jasne indicije da je u pitanju imovina koja će dugoročno čuvati vrednost i u svakom trenutku moći lako da se plasira dalje - bilo da je u pitanju prodaja ili dugoročni zakup.

Upravo ta likvidnost, kombinovana sa očekivanim rastom vrednosti, čini ovaj segment jednim od najpouzdanijih oblika čuvanja kapitala. Investicija u Delta District ima gotovo nulti rizik. Risk-adjusted ROI potvrđuje da kupci dobijaju siguran i stabilan povrat, što ovaj projekat izdvaja od konkurencije. Stabilnost prinosa dodatno je osigurana činjenicom da iza projekta stoje globalni brend IHG grupa i regionalni lider Delta Holding.

Opremljenost, održivost i tehnologija

Stanovi u Delta Districtu se isporučuju potpuno završeni sa opremom koja prevazilazi tržišne standarde: veće jedinice su opremljene Veneta Cucine kuhinjama i Gaggenau uređajima, kao i ugradnim walk-in garderoberima i besprekorno uklopljenim u dizajn,l dok se u kupatilima nalazi renomiranih italijanskih proizvođača. Integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart home sistemi dodatno povećavaju vrednost nekretnine od prvog dana.

Delta District je jedan od retkih projekata koji dosledno integriše principe održive gradnje i pametnih sistema upravljanja. Od samog početka, projektovanje je vođeno idejom da svaki kvadrat funkcioniše efikasno, dugoročno i ekološki i to ne samo kao odgovor na regulative, već kao deo identiteta kompleksa.

U praksi to znači da se koriste geotermalne sonde za energetski efikasno grejanje i hlađenje, solarni paneli su integrisani u ukupni energetski miks, a rekuperatori vazduha doprinose smanjenju potrošnje i poboljšanju unutrašnje mikroklime. Pored toga, svaki stan ima pametne sisteme kontrole potrošnje struje i vode, što omogućava precizno upravljanje resursima.

Projekat teži LEED i WELLsertifikaciji, čime ulazi u krug međunarodno priznatih zgrada sa najvišim standardima održivosti. U praksi, to znači i manje mesečne troškove za vlasnike, ali i višu tržišnu vrednost u slučaju dalje prodaje ili izdavanja.

Siguran zakup, dugoročni klijenti Dok većina stanova na tržištu funkcioniše u sistemu pojedinačnih zakupaca i kratkoročnih ugovora, u ovom segmentu situacija je drugačija. Po pravilu se sklapaju dugoročni aranžmani sa ambasadama, međunarodnim organizacijama i korporacijama koje angažuju stručnjake na višegodišnjim projektima.

Takvi zakupci dolaze sa jasno definisanim zahtevima: objekat mora biti na vrhunskoj lokaciji, infrastrukturno kompletan, tehnički besprekoran i u sistemu koji omogućava profesionalno održavanje i uslugu. Cena zakupa u ovom segmentu često višestruko prevazilazi tržišni prosek i to zbog celokupnog paketa koji objedinjuje lokaciju, sigurnost, sadržaje, uslugu i imidž.

Delta District u potpunosti ispunjava sve ove uslove, a strategija rentiranja fokusirana je na mali broj jedinica, što obezbeđuje ekskluzivnost i stabilnu potražnju. Kompleks funkcioniše po principu "Private. Exclusive. Yours", odnososno nema mogućnosti za kratkoročna iznajmljivanja preko servisa poput Airbnb, što povećava komfor, sigurnost i status zajednice.

Pristupačnost i poreski benefiti

Za razliku od drugih evropskih tržišta, ulaganje u nekretnine u Srbiji i dalje je administrativno jednostavno i poreski povoljno što ga čini dodatno privlačnim za strane klijente. Kupovina stanova dostupna je i fizičkim i pravnim licima iz inostranstva, a ceo proces je značajno unapređen u poslednjih nekoliko godina.

Za pravna lica i kompanije koje kupuju stanove za poslovne potrebe postoji mogućnost povraćaja PDV-a od 20%, što dodatno smanjuje efektivnu cenu kvadrata. Takođe, porez na imovinu i porez na prihod od izdavanja među najnižima su u regionu, što dugoročno povećava neto prinos na investirani kapital.

U kombinaciji sa relativno stabilnim deviznim kursom i niskom stopom oporezivanja kapitalne dobiti, Srbija ostaje jedna od retkih zemalja u kojoj se može realizovati ovakva investicija bez složene poreske strukture.

Ogromno interesovanje

U trenutku kada Beograd ulazi u novu fazu svog urbanog i ekonomskog razvoja, tržište luksuznih nekretnina više nije ni novo ni nepoznato. Međutim, projekti poput Delta Districta postavljaju nova pravila. Umesto da se uklopi u postojeći šablon “premium kvadrata sa dobrom lokacijom i visokom cenom", Delta District funkcioniše kao zatvoren sistem vrednosti: od lokacije i gradnje, preko operativnog standarda, do načina na koji se prodaje.

Za kupca koji razmišlja racionalno prednosti su očigledne: projekat razvija kredibilna kompanija u partnerstvu sa jednim od najpoznatijih hotelskih brendova na svetu. Lokacija je centralna, ali ne izložena. Usluge su hotelske, ali nenametljive. Cena u potpunosti odgovara vrednosti i ne prelazi granicu realnog. Pored toga svi aspekti ukazuju da je reč o imovini koja će dugoročno zadržati vrednost, ali i omogućiti fleksibilno korišćenje: za život, za reprezentaciju, za stabilan prihod.

U trenutnom stanju stvari gde je luksuz često samo oplata, projekat u Bloku 20 je redak primer gde su i forma i sadržaj dovedeni do kraja. Zato ne čudi što je već u ovoj fazi interesovanje kupaca višestruko premašilo inicijalna očekivanja.

Delta District – pregled projekta

Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. Odlična veza sa autoputem i mostovima, na svega par minuta od centra grada.

Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd.

Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca.

Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije

Energetska efikasnost: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje.

Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona.

Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru.

Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva.

Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.