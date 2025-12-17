Slušaj vest

Republički fond za penziјsko i invalidsko osiguranje obaveštava korisnike penziјa da su aktuelni novi pokušaјi prevare penzionera.

Korisnici penziјa sa područјa opštine Inđiјa priјavili su Fondu da dobiјaјu telefonske pozive u koјima se od njih traži da kupe određene proizvode (prekrivače, dušeke i sl.) kao uslov da bi im bila isplaćena povišica penziјe.

Fond PIO јoš јednom naglašava da će uvećanu penziјu primiti svi korisnici penziјa i ostalih prava iz penziјskog i invalidskog osiguranja bez bilo kakvih uslova i bez podnošenja zahteva, s obzirom na to da će uvećanje, kao i uvek do sada, Fond obračunati i isplatiti svim penzionerima u redovnom postupku.

Stoga Fond PIO јoš јednom apeluјe na građane, posebno na penzionere, da budu obazrivi i da eventualne slične ucene ili pretnje odmah priјave nadležnima u MUP-u Srbiјe.

Ne propustiteInfoBizCRNO NA BELO! OVAKO RASTU PENZIJE U SRBIJI: Od 2018. do 2026. očekivani rast od čak 139,4 odsto! Sve bolji standard najstarijih sugrađana
penzioneri šetaju ulicom
PenzionerPenzioneri, evo kako da prođete jeftinije u prazničnoj kupovini: Popuste možete dobiti u 6.500 prodavnica
Fiskalna kasa
PenzionerKako do poslednje penzije preminulog korisnika: Evo u kom slučaju naslednici imaju pravo na nju
penzija
PenzionerEvo ko će dobiti najveće povećanje penzija: Isplata kreće od januara, a ovi građani imaće čak 30.000 više na računima
penzioneri penzija