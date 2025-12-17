Neki smatraju da je briga o starijima iz poštovanja

Republički fond za penziјsko i invalidsko osiguranje obaveštava korisnike penziјa da su aktuelni novi pokušaјi prevare penzionera.

Korisnici penziјa sa područјa opštine Inđiјa priјavili su Fondu da dobiјaјu telefonske pozive u koјima se od njih traži da kupe određene proizvode (prekrivače, dušeke i sl.) kao uslov da bi im bila isplaćena povišica penziјe.

Fond PIO јoš јednom naglašava da će uvećanu penziјu primiti svi korisnici penziјa i ostalih prava iz penziјskog i invalidskog osiguranja bez bilo kakvih uslova i bez podnošenja zahteva, s obzirom na to da će uvećanje, kao i uvek do sada, Fond obračunati i isplatiti svim penzionerima u redovnom postupku.