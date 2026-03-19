Prema pravilima EU, mora se ispitati da li je presuda donesena u drugoj državi članici u skladu sa mađarskim zakonom i osnovnim pravnim principima EU.

U svojoj konačnoj presudi izrečenoj 18. marta, Sud u Budimpešti presudio je da Mađarska neće uzeti u obzir ili priznati konačne presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Žolta Hernadija, predsednika Upravnog odbora i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe.

Obrazloženje odluke Suda detaljno opisuje povrede zakona kojima su ozbiljno povrijeđena osnovna ljudska prava Zsolta Hernadadija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući kršenje osnovnog ljudskog prava na nepristrasno i pravično suđenje i ozbiljno ograničavanje njegovog prava na odbranu.

Nakon zaključka od strane ICSID i UNCITRAL arbitražnih sudova da korupcija nije dokazana, kao i odluke Interpola da opozove nalog za hapšenje, današnja sudska odluka predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje je pretrpeo predsednik Upravnog odbora i generalni direktor, kao i MOL, u Hrvatskoj.

