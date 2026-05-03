Reč je o meri koja porodicama donosi konkretnu uštedu, a deci otvara vrata ka samostalnosti i digitalnim uslugama.

Vlada Hrvatske nastavlja da finansira troškove izdavanja prve lične karte za decu do navršenih 18 godina, a ova važna demografska mera produžena je do 2028. godine.

Ko ima pravo na besplatnu ličnu kartu?

Kako su saopštili iz Ministarstva demografije i useljeništva, pravo na besplatnu ličnu kartu ostvaruju sva deca koja su hrvatski državljani i imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ova pogodnost odnosi se isključivo na prvo izdavanje lične karte i to u redovnom, 30-dnevnom postupku. Cilj je, kako ističu iz Ministarstva, svakom detetu u Hrvatskoj obezbediti jednak i jednostavan pristup osnovnim pravima, bez obzira na finansijske mogućnosti njihove porodice.

Lična karta danas je mnogo više od običnog identifikacionog dokumenta. Ona predstavlja prvi korak ka samostalnosti i aktivnom učešću u društvu, omogućavajući deci i mladima lakši pristup obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim uslugama. U digitalnom dobu, ona je ključ za korišćenje brojnih onlajn servisa koji su postali neizostavan deo svakodnevice. Pokrivanjem troškova prvog izdavanja, država direktno rasterećuje kućne budžete i pruža konkretnu podršku roditeljima i starateljima u ispunjavanju zakonskih obaveza i obezbeđivanju potrebnih dokumenata za svoju decu.

Skoro 40.000 dece uzelo ličnu kartu

Koliko je ova mera značajna, najbolje pokazuju brojke. Samo tokom 2025. godine, pravo na besplatnu ličnu kartu iskoristilo je 39.678 dece, za šta je iz državnog budžeta izdvojeno više od 526.500 evra. Ako se posmatra period od 2021. do 2025. godine, ukupno je izdato 209.424 besplatnih ličnih karata, uz ulaganje veće od 2,7 miliona evra. Ovi podaci, kako naglašavaju iz nadležnog ministarstva, jasno pokazuju dugoročnu posvećenost države stvaranju jednakih uslova za svu decu i predstavljaju važan stub demografske politike.

Važno je napomenuti da se zahtev za izdavanje lične karte za maloletno lice podnosi lično u policijskoj upravi ili stanici koja obavlja administrativne poslove. Nedavnom izmenom zakona, zahtev je moguće podneti u bilo kojoj policijskoj upravi, bez obzira na mesto prebivališta. Za dete zahtev podnosi njegov zakonski zastupnik, najčešće roditelj ili staratelj, a besplatno izdavanje važi isključivo za redovan postupak, čiji je rok izrade dokumenta 30 dana. Ukoliko se roditelji odluče za ubrzani ili hitan postupak, tada će trošak morati sami da snose.

Šta je potrebno za izdavanje i koliki su troškovi za ostale?

Prilikom podnošenja zahteva za prvu ličnu kartu deteta, zakonski zastupnik treba da priloži određenu dokumentaciju. Potrebna je jedna fotografija u boji, a identitet deteta koje nema drugi dokument sa fotografijom (na primer, pasoš) potvrđuju roditelji svojom važećom ličnom kartom. U postupku se detetu uzimaju i otisci prstiju levog i desnog kažiprsta, a zakonski zastupnik potpisuje ugovor o uslugama sertifikacije. Za sve ostale građane, kao i za decu kojoj je potreban ubrzani postupak, cene izdavanja zavise od brzine izrade. Redovan postupak košta 13,27 evra, ubrzani postupak sa rokom izrade do deset dana košta 25,88 evra, dok hitan postupak, sa preuzimanjem u roku od tri radna dana isključivo u Policijskoj upravi zagrebačkoj, košta 66,36 evra.

Lična karta kao ključ za digitalno društvo

Uvođenjem elektronske lične karte, ovaj dokument dobio je i novu, izuzetno važnu funkciju. Sa ugrađenim sertifikatima omogućava pristup sistemu e-Građani i korišćenje niza digitalnih javnih usluga, od podnošenja poreskih prijava do preuzimanja izvoda iz matičnih knjiga ili uverenja o državljanstvu. Time se ne samo štedi vreme građanima, već se i modernizuje javna uprava. Za decu, prva lična karta često je i prvi korak u digitalni svet, učeći ih odgovornosti i omogućavajući im da se postepeno upoznaju sa alatima koji će im biti neophodni u budućnosti. Posedovanje važeće lične karte zakonska je obaveza za sve punoletne hrvatske državljane sa prebivalištem u Hrvatskoj, a ovom merom država obezbeđuje da taj prvi, ključni korak za najmlađe građane bude što jednostavniji i finansijski bezbolan.