Slušaj vest

Zakon o ličnoj karti propisuje da svaki građanin ima pravo i dužnost da poseduje identifikacioni dokument i da ga pokaže na zahtev ovlašćenog službenog lica kao dokaz o identitetu. U suprotnom su predviđene sankcije.

Advokat Bojana Kekić ističe da je svaki državljanin sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije dužan da ima ličnu kartu kao identifikacioni dokument ukoliko je stariji od 16 godina.

Ona podvlači da građani imaju obavezu da svoju ličnu kartu pokažu licu ovlašćenom za legitimisanje, iako često nisu sigurni ko ima takva ovlašćenja.

"Građani često ne znaju ko su ta lica, pa je stoga dobro reći da su to pre svega policajci i komunalni policajci, ali svakako da legitimisanje mora biti iz opravdanog razloga, na primer ukoliko se lice sumnjivo ponaša", navodi ona.

Ako lice kod sebe nema identifikacioni dokument prilikom legitimisanja, rizikuje novčanu ili čak zatvorsku kaznu, u skladu sa merama propisanim članovima 29 i 30 Zakona o ličnim kartama.

Foto: Kurir Televizija

"Ukoliko bi se desilo da lice koje je državljanin Republike Srbije i koje je starije od 16 godina i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije nema ličnu kartu kod sebe prilikom legitimisanja, govorimo o prekršaju za koji je predviđena novčana kazna koja može ići čak i do 50.000,00 dinara ili kazna zatvora do 30 dana", ističe Kekić.

Dodaje da će se novčanom kaznom do 50.000 dinara kazniti i lice koje zahtev za izdavanje lične karte ne podnese u roku od 15 dana od dana kada je navršilo 16 godina. Napominje da je lice koje je navršilo 16 godina i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužno da ima ličnu kartu.

Postoje i druge situacije u kojima se lice može suočiti sa propisanom kaznom; na primer, građanin koji izgubi ličnu kartu takođe može biti kažnjen ako ne prijavi nestanak dokumenta.

Od svih evropskih zemalja, obaveza stalnog nošenja lične karte postoji još samo u nekoliko država. U većini zemalja Evropske unije građani nisu zakonski obavezni da stalno nose ličnu kartu. U tim državama, nepostojanje dokumenta kod sebe ne povlači automatsku novčanu ili zatvorsku kaznu, već samo privremeno zadržavanje radi utvrđivanja identiteta.