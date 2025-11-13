Slušaj vest

Ovim Sporazumom obezbeđuje se nastavak aktivnosti na izdavanju ličnih karata sa mikrokontrolerom (čipom), kao i trajnih ličnih karata za građane kojima se dokument izdaje u slučajevima uvođenja novih naziva ulica i kućnih brojeva, odnosno promene
postojećih, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra.

Sredstva za realizaciju ovog Sporazuma, u iznosu od pet miliona dinara, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Snežana Paunović i Ivica Dačić
Foto: Zorana Jevtić

Zaključenjem ovog Sporazuma nastavlja se uspešna saradnja resornih institucija u realizaciji aktivnosti koje doprinose efikasnijem radu državne uprave i pružanju boljih usluga građanima, posebno u procesu unapređenja tačnosti i ažurnosti podataka u Adresnom registru Republike Srbije.

Zahvaljujući ovakvim međuresornim sporazumima, Republika Srbija nastavlja sa unapređenjem sistema upravljanja podacima i izgradnjom savremene, pouzdane i povezane javne administracije koja je u službi građana.

Biznis Kurir

