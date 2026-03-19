Renoviranje stana je poduhvat koji zahteva brižljivo planiranje, pozamašnu sumu novca i, pre svega, dobre majstore.

Međutim, bilo da ste do njih došli preko reklame, preporuke prijatelja ili ih našli preko nekog sajta, nema garancije da će posao biti urađen, a majstori savesni i dobri.

Šta možete da preduzmete ako ne bude onako kako ste planirali i platili?

Majstori, u ovo doba godine, imaju najviše posla, ali ih nema dovoljno. Za majstore "na glasu", baš zbog toga, postoje liste čekanja.

Iako internet platforme za oglašavanje majstorskih radova tvrde da ljudi najčešće majstora traže onlajn, sami majstori napominju da najviše posla dobijaju preko preporuke.

Kada posle dugog čekanja, ipak, počnu radovi, dođe i do poneke nesuglasice. Iako nesporazumi nisu česti, moler Nikola Stolić tvrdi da sve može da se reši ako se posao unapred precizno ugovori.

Moler Nikola Stolić kaže da nesuglasice najčešće nastaju zbog pomeranja rokova.

"Do toga može dovesti neugovoren posao na vreme, neprecizirani radovi, da li je sve dogovoreno ili nije dogovoreno, to naravno i cene diktiraju. Uvek postoje skriveni troškovi, za koje mi ne znamo dok ne počnemo da radimo, ali to ne može prevazići 20-30 odsto čitave cene", ukazuje Stolić.

Preostaje jedino odlazak na sud

Ne postoji komora zanatskih radnika koja bi kontrolisala rad majstora ili primala žalbe klijenata, pa preostaje jedino odlazak na sud.

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva" objašnjava da se tržišna inspekcija bavi samo administrativnim stvarima.

"U smislu da li je pružalac usluge u roku odgovorio na reklamaciju, i ne zadire u suštinu, u sadržaj reklamacije. Dovoljno je da pružalac usluge odgovori 'nisi u pravu', ali da odgovori u roku i tržišna inspekcija se dalje time neće baviti", objašnjava Gavrilović.

Mnogi se žale da su, iako sa majstorom nije postignut dogovor, morali da plate njegov dolazak.

Gavrilović navodi da potrošač nije dužan da plati troškove sa kojima nije ranije upoznat.

"Ovde je problem što je teško dokazati to, jer ljudi uglavnom kontaktiraju preko telefona, pa je teško dokazati da li je on to rekao, da li će naplatiti ili nije. I onda ljudi često uđu u konflikt, a da bi to što pre završili oni plate tom majstoru koliko im je tražio samo da im ode iz stana", napominje Gavrilović.

Aleksandra - sama svoj majstor

Oni koji bi da izbegnu sve to, odluče da deo posla obave sami. Jedna od njih je i Aleksandra Bogićević koja je, uređujući svoj dom, od krečenja došla do gletovanja i postavljanja prozora u kupatilu.

Aleksandra kaže da je vremenom uvidela da mnoge stvari može da uradi sama.

"Da ne moram da čekam majstore, ne zavisim od njihovih termina, dogovora cene, tako da sam spojila nešto lepo i korisno. Ja vodim neku računicu što se tiče potrošnje materijala, ali sigurna sam da sam barem duplo uštedela u odnosu na to da sam angažovala majstora koji bi to sve uradio umesto mene", navodi Aleksandra.

Suđenja su duga i skupa, zato mudro birajte ljude koji vam uređuju dom – poručuju i majstori i advokati.