Slušaj vest

Iako ne postoji univerzalan odgovor, jedno je sigurno: renoviranje starog stana zahteva ozbiljan budžet i dobro planiranje. Analizirali smo prosečne cene radova, materijala i dodatnih troškova kako bismo vam pružili okvirnu procenu za kompletnu adaptaciju trosobnog stana od 70 kvadratnih metara.

U većini starijih stanova obavezna je zamena elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Gotovo uvek se menjaju i podovi i keramika, a spoljna stolarija se zamenjuje novim, energetski efikasnijim prozorima. Na osnovu ovih pretpostavki, pripremili smo pregled troškova na tržištu Beograda i Novog Sada.

Ukupna procena pokazuje da bi kompletno renoviranje stana od 70 m² moglo da košta oko 42.520 evra, što je približno 600 evra po kvadratnom metru. Ova cena uključuje sve ključne faze radova, od rušenja do finalnog uređenja.

Evo detaljnog pregleda troškova po kategorijama:

Rušenje: Rušenje pregradnih zidova, vađenje starih podova, keramike i sanitarija, te odvoz šuta, košta oko 1.950 €.

Zidanje i gipsani radovi: Izgradnja novih pregradnih zidova, spuštanje plafona i izrada kaskada iznosi oko 3.300 €.

Elektroinstalacije: Postavljanje nove instalacije, nabavka rasvete, prekidača i utičnica, kao i montaža, košta oko 5.490 €.

Vodovod i kanalizacija: Zamena instalacija u kuhinji i kupatilu, montaža sanitarija i nabavka opreme srednjeg ranga iznosi oko 3.860 €.

Grejanje i klimatizacija: Troškovi za sušač, farbanje radijatora, zamenu ventila i ugradnju klime su oko 1.470 €.

Keramičarski radovi: Hidroizolacija, postavljanje podne i zidne keramike sa nabavkom materijala srednjeg cenovnog ranga, iznosi oko 3.200 €.

Podopolagački radovi: Izlivanje nivelir mase, lepljenje i nabavka parketa, te postavljanje lajsni koštaju oko 3.850 €.

Molerski radovi: Krpljenje rupa, gletovanje i krečenje zidova i plafona iznosi oko 3.600 €.

Stolarija: Zamena spoljne i unutrašnje stolarije, kao i ugradnja sigurnosnih vrata, košta oko 8.000 €.

Ostali radovi i nepredviđeni troškovi: Pripremni radovi, zaštita prostora, kao i nepredviđeni troškovi (oko 5% ukupne cene), iznose oko 1.300 € i 2.000 €.

Projekat i nadzor: Angažovanje dizajnera enterijera za izradu projekta i nadzor radova košta oko 4.500 €.

U ukupnu cenu ulaze svi pomenuti radovi i materijal, uključujući keramiku, rasvetu i sanitarije. Međutim, ova cena može biti niža ako se odlučite za povoljniju opremu ili sami izvodite deo radova. Treba imati na umu da se troškovi mogu razlikovati zavisno od grada i izbora majstora.

Nakon što se renoviranje završi, sledi opremanje nameštajem, što predstavlja poseban trošak. Ipak, sada imate jasan uvid u to šta vas čeka i možete lakše da donesete odluku o kupovini ili adaptaciji stana.