- Lako je, jednostavno, pregledno i transparentno. Idemo ka ciljevima da budžet bude što javniji i transparentniji. Najvažniji deo sistema da smo po prvi put uključili veštačku inteligenciju. Imamo digitalnog asistenta koji bi unapredio znanje građana. Moj poziv građanima je da iskoriste Budžetski portal, platformu, na raspolaganju smo, vama prikazujemo brigu o svakom dinaru kako biste znali odakle dolazi novac, kako se troši i otvoreni smo za sugestije i kritike da unapredimo budžet. Ovo je lepa stvar u moru tema koje su bile prethodnih dana, ovo je pokazatelj naše brige da budemo što transparentniji budžet jer je budžet Srbije budžet građana - rekao je Mali i dodao da ovo mnogo znači investitorima koji dolaze u Srbiju: