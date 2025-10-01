MINISTAR MALI PREDSTAVIO PRVI BUDŽETSKI PORTAL: Nova platforma koja građanima približava proces pripreme budžeta, odsad predlozima mogu i da ga kreiraju VIDEO
Reč je o novoj platformi koja građanima približava proces pripreme budžeta, ali im i po prvi put omogućava da podnošenjem predloga učestvuju u njihovom kreiranju.
Mali je objasnio kako fukcioniše portal i kako građani mogu da podnesu predlog.
Klikom ovde možete da saznate sve što vas zanima u vezi sa budžetom Srbije, ali i da vidite koje su sve predloge građani već podneli
- Lako je, jednostavno, pregledno i transparentno. Idemo ka ciljevima da budžet bude što javniji i transparentniji. Najvažniji deo sistema da smo po prvi put uključili veštačku inteligenciju. Imamo digitalnog asistenta koji bi unapredio znanje građana. Moj poziv građanima je da iskoriste Budžetski portal, platformu, na raspolaganju smo, vama prikazujemo brigu o svakom dinaru kako biste znali odakle dolazi novac, kako se troši i otvoreni smo za sugestije i kritike da unapredimo budžet. Ovo je lepa stvar u moru tema koje su bile prethodnih dana, ovo je pokazatelj naše brige da budemo što transparentniji budžet jer je budžet Srbije budžet građana - rekao je Mali i dodao da ovo mnogo znači investitorima koji dolaze u Srbiju:
- Svi građani imaju priliku da se uvere u sve detalje kako se troši iz budžeta, kazao je on.
Mali je na predstavljanju budžeta rekao i da je platforma na raspolaganju građanima od prošlog petka.
- Očekujem da ćemo prve nedelje novembra biti na sednici Vlade i da će predlog budžeta za narednu godinu biti usvojen.
Kurir.rs