Ovim rastom, cena srebra je nadmašila svoj prethodni vrhunac zabeležen još 1980. godine, produžavajući snažan trend rasta koji beleži ove godine.

Srebro je u 2025. godini poskupelo više od 70 odsto, nadmašivši zlato, a razlog su fiskalni rizici u SAD, mogućnost smanjenja kamatnih stopa, pitanja nezavisnosti Federalnih rezervi (FED) i zabrinjavajući globalni deficit i nivo duga.

Ograničena dostupnost slobodnog srebra na londonskom tržištu dodatno je podstakla rast cena, dok se očekuje da će potražnja za ovim plemenitim metalom, koja uključuje kako investicije, tako i industrijsku upotrebu u solarnim panelima i vetroturbinama, i u 2025. premašiti ponudu petu godinu zaredom.

BiznisKurir/Trading economics

