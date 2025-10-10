Srebro je u 2025. godini poskupelo više od 70 odsto , nadmašivši zlato, a razlog su fiskalni rizici u SAD, mogućnost smanjenja kamatnih stopa , pitanja nezavisnosti Federalnih rezervi (FED) i zabrinjavajući globalni deficit i nivo duga.

Ograničena dostupnost slobodnog srebra na londonskom tržištu dodatno je podstakla rast cena, dok se očekuje da će potražnja za ovim plemenitim metalom, koja uključuje kako investicije, tako i industrijsku upotrebu u solarnim panelima i vetroturbinama, i u 2025. premašiti ponudu petu godinu zaredom.