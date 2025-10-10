Cena srebra danas je skočila za više od četiri odsto, dostigavši rekordnih oko 51 dolar (oko 44 evra) po unci, što se pripisuje sve većem interesovanju ulagača za sigurnim investicijama.
CENA SREBRA OBORILA REKORD POSLE 40 GODINA: Ponuda ispod minimuma, a potražnja prevazilazi granice!
Ovim rastom, cena srebra je nadmašila svoj prethodni vrhunac zabeležen još 1980. godine, produžavajući snažan trend rasta koji beleži ove godine.
Srebro je u 2025. godini poskupelo više od 70 odsto, nadmašivši zlato, a razlog su fiskalni rizici u SAD, mogućnost smanjenja kamatnih stopa, pitanja nezavisnosti Federalnih rezervi (FED) i zabrinjavajući globalni deficit i nivo duga.
Ograničena dostupnost slobodnog srebra na londonskom tržištu dodatno je podstakla rast cena, dok se očekuje da će potražnja za ovim plemenitim metalom, koja uključuje kako investicije, tako i industrijsku upotrebu u solarnim panelima i vetroturbinama, i u 2025. premašiti ponudu petu godinu zaredom.
BiznisKurir/Trading economics
