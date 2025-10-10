Slušaj vest

Najbolje kandidate očekuju novčane nagrade od 500.000, 300.000 i 200.000 dinara, a pobednika će, pored stručnog žirija, izabrati i publika putem online glasanja.

Prilika za novu generaciju srpskog sela

Konkurs ima za cilj da promoviše mlade ljude koji su odlučili da ostanu na selu i da pokažu da poljoprivreda može biti moderan, profitabilan i održiv posao.

"Želimo da istaknemo mlade koji su spojili tradiciju i inovacije, koriste savremenu mehanizaciju, digitalne alate i svoje proizvode plasiraju i van granica Srbije. Njihove priče dokazuju da selo ima budućnost“, poručio je ranije Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora "3 Banke", koja je organizator konkursa uz podršku Ministarstva poljoprivrede i Zadružnog saveza Vojvodine.

Uslovi i način prijave

Pravo učešća imaju nosioci gazdinstava do 35 godina starosti koji planiraju da nastave život i rad na selu.

Kandidati ne smeju premašiti sledeće granice proizvodnje:

do 20 hektara za ratarstvo,

do 5 hektara za voćarstvo ili povrtarstvo na otvorenom,

do 0,5 hektara za povrtarstvo u plastenicima,

do 15 krava, 200 tovljenika, 30 junadi godišnje ili 10.000 pilića u stočarstvu.

Prijave se podnose online putem internet stranice 3 Banke, a konkurs je otvoren do dabas, 10. oktobra u ponoć. Prijava je na linku.