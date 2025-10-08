Prinosi u poljoprivredi toliko su podbacili da će ove godine, osim pšenice, malo šta preteći za izvoz, ali će ipak biti dovoljno hrane za domaće potrebe i za ishranu stoke. Najgore od svega je što će poljoprivredni proizvođači s malo para ulaziti u sledeću setvenu sezonu, što će se loše odraziti i na prinose naredne godine, ističu stručnjaci.

Milan Prostran, agroanalitičar, kaže da je ova godina teška i trebalo bi je što pre zaboraviti.

Godina za zaborav

- Od ratarskih kultura podbacio je rod kukuruza do 50 odsto, ali prema nekim optimističkim procenama, biće ga oko četiri miliona tona, mada ja u to sumnjam. Ali s obzirom na to da je naše stočarstvo u krizi i da je opao broj svih vrsta stoke, i s tim rodom i zalihama imaćemo dovoljno kukuruza za svoje potrebe, ali ne i za izvoz. Kukuruz je tražena roba i ima višu cenu nego pšenica, ali ove godine je čitava Evropa pretrpela štetu. Kukuruz je vodeća najvrednija ratarska kultura i učestvuje od 10 do 18 odsto u BDP poljoprivrede Srbije i kad on podbaci, onda se to ozbiljno odražava na ukupan bilans poljoprivrede i na stopu rasta. Nećemo morati da ga uvozimo, ali nažalost, nećemo moći ni da ga izvozimo - ističe Prostran.

POSLECICE: SKROMNA ULAGANJA U NOVU SETVU Loša godina u poljoprivredi, prema rečima Milana Prostrana, ostaviće ozbiljne posledice na ekonomski položaj naših poljoprivrednika. - Oni će imati dosta muke da ulože sredstva u novu setvu. Veliki deo njih će biti u problemu kako vratiti kredite i neće ulaziti u nova zaduženja. To može da ima za posledicu ekstenzivnu poljoprivredu sa skromnim ulaganjima. Setve će biti, ali će zbog manjka para biti smanjen njen kvalitet.

Jedina ratarska kultura koja je ove godine utekla suši je pšenica, koje ćemo, zajedno sa zalihama iz prethodne godine, imati preko 3,5 miliona tona.

- Mi trošimo oko milion i 250.000 tona i sa zalihama od 200.000 tona to je dovoljno. To je osnovni proizvod za ishranu i tu možemo biti bez brige. Imaćemo je i za izvoz, ali će njena cena biti pitanje tržišta. To je berzanski proizvod i tu postoje problemi jer je rodila i u nekim drugim delovima sveta, pa će cena biti niska u odnosu na troškove proizvodnje.

Uljare ne treba da brinu

Prostran dodaje da će suncokreta biti za naše potrebe i za potrebe uljarske proizvodnje.

- Možda nešto malo bude i za izvoz. Ovo su samo procene na osnovu žetve, a bilansi se prave krajem oktobra, kada ćemo znati stvarno stanje. I šećerne repe će biti dovoljno za domaće potrebe, a možda nešto pretekne i za izvoz. Rod soje je podbacio više od 50 procenata - kaže Prostran i dodaje da će ovogodišnji podbačaj roda ozbiljno da utiče na spoljnotrgovinski bilans poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

ČINJENICE 3.681.000 tona iznosi ovogodišnja proizvodnja pšenice, što je za 26,9% više u odnosu na 2024. 2,8 miliona tona su procenjene količine pšenice za izvoz

4.448.000 tona je očekivan rod kukuruza, što je za 12,9% manje u odnosu na prošlu godinu

4,6 tona po hektaru je prosečan očekivan prinos kukuruza ove godine

640.876 tona je očekivana proizvodnja suncokreta, tj. 2,6 tona po hektaru, što je za 2,9% više od proizvodnje u 2024.

305.157 tona je procenjeni rod soje u 2025, s prosečnim prinosom od 1,5 tona po hektaru

1.806.000 tona je očekivani rod šećerne repe ili 52,5 tone po hektaru

250.000 tona je očekivana proizvodnja šećera, što će biti dovoljno za domaće tržište, ali i za izvoz u region

* Podaci Udruženja za biljnu proizvodnju u Privrednoj komori Srbije

Rod ranog voća desetkovan

Zbog loših vremenskih uslova desetkovan je rod ranog voća, osim jagoda, ali su podbacili i glavni voćarski izvozni aduti Srbije poput šljiva, jabuka i krušaka.