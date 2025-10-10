Slušaj vest

Kada Vam hitno zatreba novac, a do plate Vas deli nekoliko dana, oslonite se na Platu unapred, jedinstvenu uslugu koju na tržište donosi AikBank.

Ova dodatna usluga AikBank omogućava klijentima da prime svoju zaradu i do 7 dana pre redovnog termina isplate, u maksimalnom iznosu do 200.000 RSD. Najbolje od svega jeste što uslugu koristite bez ikakvih dodatnih troškova ili kamate!

Ova usluga dostupna je uz Aik Advance i Aik Supremepakete računa. Sve što treba da uradite je da se registrujete u Aik mBanking aplikaciji, a ako ste novi klijent, to ćete moći posle prve primljene zarade. Već od sledećeg meseca, kada god Vam zatreba, samo jednim klikom aktivirate raniju isplatu plate.

Ako niste sigurni koji od paketa računa je za Vas, evo opisa da Vam pomognu u odabiru:

- Aik Advance paket račun je najbolji izbor za sve koji žele da što više poslova obave putem mobilnog telefona, kroz mobilni novčanik ili mBanking aplikaciju. Kroz ovaj paket račun ostvarujete povoljniji kurs za kupovinu evra i povrat novca prilikom plaćanja Super Karticom kod odabranih trgovaca;

- Aik Supreme paket račun Vas vodi u još veći komfor, uz mBanking transakcije bez naknada, kupovinu evra po srednjem kursu i polisu putnog osiguranja uz Mastercard Gold kreditnu karticu.

Foto: Promo

Svakako, ako su Vam potrebne samo osnovne bankarske usluge, na raspolaganju je Start paket koji uključuje tekući račun, debitnu karticu i mBanking aplikaciju.

Za otvaranje računa u banci u bilo kojoj filijali AikBank potrebna Vam je samo lična karta i nekoliko minuta. Da bi sve proteklo još brže, AikBank može umesto Vas i sa Vašim ovlašćenjem, da prenese sredstva i povezane usluge, sa računa u prethodnoj banci.

Bez obzira na paket koji odaberete, kao klijent imate pristup širokoj mreži bankomata, u 54 grada u Srbiji, gde možete podizati gotovinu bez naknade.

Štednja po 5% EKS

Da bi finansije bile izbalansirane, važna je štednja, a AikBank vam naraspolaganje stavlja način da Vaš novac aktivno radi za Vas, čak i ako ga ne oročavate. Uz dodatnu uslugu Non stop štednja, koja je dostupna uz sve račune u AikBank, na štednom računu možete imati i do 1.200.000 RSD ili 10.000 EUR, ukoliko zaradu primate u AikBank, a za koje će Vam na kraju svakog meseca biti isplaćena kamata od EKS 5% na dinare i EKS 2,55% na i evre.

Više detalja pogledajte na sajtu AikBank na aikbank.rs ili posetite najbližu AikBank filijalu i odaberite paket računa koji želite da otvorite.