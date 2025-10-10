Na panelu Inovacije na mestu prodaje – marketing osmišljava, prodaja sprovodi?, govoriće Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth, WMG Product & Services, a diskusija će biti posvećena transformaciji mesta prodaje, razvoju novih kanala i ulozi inovacija u građenju održivog rasta brendova.

Razmenom iskustava biće otvorena pitanja kako inovacije, koje nastaju u laboratorijama i kreativnim timovima, pronalaze put do samog mesta odluke, kao i koliku ulogu imaju partnerstva s tehnološkim vendorima i medijima u kreiranju dodatne vrednosti za potrošače. S višegodišnjim iskustvom u razvoju komercijalnih strategija i poslovnog rasta, Petković će predstaviti perspektivu WMG-a – kompanije koja povezuje tehnologiju, medije i biznis i putem inovativnih modela pruža podršku brendovima u sve zahtevnijem tržišnom okruženju.