Ovo je do sada najveći broj radnika koji odjednom dobija otkaz u jednoj od kompanija u Industrijskoj zoni Mali Bajmok.

Prema nezvaničnim informacijama lista Politika, oko 300 radnika se dobrovoljno prijavilo da napusti fabriku uz otpremnine. Veliki odziv za odlazak iz preduzeća objašnjava se time što su radnici u pregovorima sa rukovodstvom uspeli da obezbede povoljne otpremnine. Ipak, pregovori o konačnom broju i uslovima za otpuštanje i dalje traju.

Osim dobrovoljnog odlaska, određen broj radnika biće preusmeren na Nacionalnu službu za zapošljavanje, dok će manji broj bivših zaposlenih u "Flenderu" preuzeti neka od preduzeća koja posluju u Industrijskoj zoni.

Poslovni rezultati i istorija

Ovo nije prvi put da "Flender" smanjuje broj zaposlenih. Tokom prošle godine, u dva navrata, otkaz je dobilo ukupno 180 radnika, uglavnom putem sporazumnog raskida radnog odnosa.

Prema poslovnim rezultatima, kompanija je krajem prošle godine imala nešto više od 1.200 radnika. Prihodi su u 2023. godini iznosili nešto manje od 5,5 milijardi dinara, što je niže nego u 2022. godini. Ipak, najveća razlika je u dobiti, koja je iznosila nešto preko 123 miliona dinara – što je najniža dobit u prethodne tri godine.

"Flender" u Subotici zvanično posluje od septembra 2020. godine, baveći se proizvodnjom elektromotora, generatora i transformatora. Međutim, fabrika je prisutna u Subotici od 2003. godine, kada je poslovala kao "Loher elektro" unutar "Flender" grupe, a od 2005. do 2015. godine poslovala je unutar grupe "Simens". Kompanija radi u režimu slobodne zone.