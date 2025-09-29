Slušaj vest

Poslednji talas tih zloupotreba odnosi se na prodaju suplemenata, kao i različitih vrsta medicinskih pomagala, pa je tako penzionerka iz Kikinde za, ispostavilo se običan naddušek, platila čak 360.000 dinara.

Iako je funkcionisanje registra „Ne zovi“ trebalo da barem smanji učestalost poziva i obezbedi zaštitu potrošača od mogućih zloupotreba nasrtljivih trgovaca, u praksi je malo drugačije. To pokazuje i dosadašnje iskustva Dragice Savić, penzionerke iz naselja Vojvode Stepe u Novoj Crnji.

– Zovu, insistiraju, dosadni su. Do sada sam odbijala neke pozive, u nekoliko slučajeva sam kupila robu, neke proizvode sam preplatila, ali ovo poslednje je prvršilo sve mere, to je prevara – kaže Dragica Savić, penzionerka.

Dragici je poslednja kupovina došla glave Foto: Promo

Umesto ponuđenog vaučera za boravak u banji, Dragica je platila 7.800 dinara za dva melema, koja su joj ponuđena – gratis. Meleme je vratila, dobila je povraćaj novca, ali tek pošto se obratila kikindskom Udruženju za zaštitu potrošača.

Prema rečima Darka Cvijana, menadžera UPOK, sada su suplementi i različite vrste pomagala u fokusu trgovaca.

– Sada su u ponudi najčešće suplementi, medicinska pomagala, masažeri, spcijalni dušeci. Potrošači moraju posebno da obrate pažnju na ugovor koji potpisuju, jer je čak i u slučajevima odustajanja od kupovine, predviđen poseban iznos u vrednosti 12.000 dinara za sterilizaciju tog proizvoda – naglasio je Darko Cvijan, menadžer UPOK.

Uzimaju pare za šta stignu - od dušeka do suplemenata Foto: Shutterstock

Neophodan je poseban oprez i pažnja kako bi se od takvih zloupotreba zaštitili, pre svega starije sugrađane, jer su penzioneri najčešća nasamarena ciljna grupa.

– Neka ljudi dobro provere šta kupuju, po kojoj ceni i šta piše u ugovoru. Ja sam sa tom kupovinom završila – dodala je Dragica Savić.

Iz UPOK-a napominju da u vremenu internet prodaje i dostave proizvoda preko kurirske službe, potrošači moraju odmah proveriti sam proizvod, jer je rok za reklamaciju eventualnog oštećenja proizvoda samo 24 sata.