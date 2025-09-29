U 21.veku, digitalizacija i njeni procesi doprineli su povećanju svesti o značaju transformacije samih biznisa koji danas treba da se kreću putem stvaranja inovativnih načina prodaje, koje kupac prepoznaje, pre svega, kao sigurne. Kompanije koje su to shvatile na vreme i koje se već nalaze u tom procesu, danas mogu da budu korak ispred i da u potpunosti transformišu poslovno iskustvo i za klijente, ali i za zaposlene.

Za British Motors, koji je ovlašćeni prodavac i serviser za Land Rover vozila, kao i ovlašćeni serviser za Jaguar vozila, upravo taj pristup bio je zvezda vodilja za modernizaciju poslovanja, koja ne znači samo tehnološku nadogradnju, već ulazak u digitalizaciju ključnih procesa kroz koje se dobija veća efikasnost, snažnija transparentnost i ono što je veoma važno – još brža reakcija na zahteve tržišta. Klijent je danas u centru svega.

„Naš pristup je napredovao od tradicionalnog distributera ka agilnom, strateškom partneru koji anticipira promene. Proces modernizacije provlači se kroz svaki segment našeg poslovanja. Transformacijom želimo da povećamo produktivnost, ostvarimo eksponencijalni rast zadovoljstva klijenata i ojačamo lojalnost prema brendu. To je put ka dugoročnoj održivosti poslovanja, što je temelj našeg strateškog delovanja unutar OMR Grupe“, istakao je Dejan Stupar, izvršni direktor Automotive Divizije OMR Grupe i generalni direktor British Motors-a.

Stupar naglašava da je kruna ovog pristupa učešće kompanije u razvoju One Mobility platforme – jedinstvene digitalne platforme mobilnosti koju gradi OMR Grupa, a zahvaljujući kojoj će klijentima biti ponuđeno potpuno objedinjeno i besprekorno digitalno iskustvo – od odabira vozila, lizinga i osiguranja, do zakazivanja servisa.

Foto: Promo

„Najjasniji pokazatelj ozbiljnosti naših namera je strateško ulaganje OMR Grupe u implementaciju naprednog CRM sistema, čija vrednost prelazi milion evra. Ovo je investicja na nivou celog holdinga, čiji je cilj da kroz jedinstven i centralizovan sistem upravljanja odnosima sa klijentima unapredi efikasnost i personalizuje svaki kontakt, postavljajući temelj za superiorno korisničko iskustvo u svim kompanijama Grupe. Odvojeno od toga, kao jedan od strateških nosilaca projekta unutar OMR Grupe, British Motors aktivno učestvuje u razvoju One Mobility platforme. Reč je o jedinstvenoj digitalnoj platformi mobilnosti kroz koju ćemo klijentima ponuditi potpuno objedinjeno rešenje – od kupovine vozila i lizinga do osiguranja i servisa, na jednostavan i digitalan način. Već sada, kroz ovu platformu, klijenti British Motors-a mogu da odaberu vozilo, konfigurišu dodatne pakete i digitalno zaključe ugovor o najmu u roku od samo 24 sata, što podiže standarde efikasnosti u regionu. Kao direktan partner, British Motors je kreirao i posebnu ponudu isključivo za klijente koji koriste ovu platformu“.

Priča o ulaganjima ne zasniva se samo na finansijama, već i na onome što samu kompaniju čini snažnom, a to su ljudi.

„Naša ulaganja su strateška i višeslojna i ne ogledaju se samo u finansijskim iznosima, već i u investiciji u ljude, znanje i dugoročne odnose. Svesni smo koliko je važno da stalno učimo i da nadograđujemo znanja koja imamo, da prihvatamo neka nova i zato imamo redovne obuke timova i unapređenje procesa sa ciljem da ostanemo na samom vrhu industrije“.

U skladu sa ESG strategijom OMR Grupe, British Motors uveo je velike novine.

„Najmodernija Health&Safety rešenja postaju apsolutni prioritet u segmentu bezbednosti i blagostanja našeg tima. Naši saloni sada predstavljaju novi standard u automotive iskustvu, gde se klijent oseća kao u svetskom brend centru. Paralelno, ulažemo u budućnost industrije kroz programe za mlade talente, gradeći novu generaciju stručnjaka spremnih za izazove budućnosti. Kontinuirane obuke po najnovijim JLR standardima osiguravaju da svaki član našeg tima poseduje ekspertizu koja odgovara globalnim merilima luksuzne usluge“.

Kao lider u luksuznom segmentu, British Motors vrlo odlučno prihvata i izazove sa kojima se kompletno tržište suočava i to kao podsticaj za kontinuirano unapređenje.

„Izazovi kao što su segmentacija tržišta, zavisnost od uvoza i dinamične promene u ponašanju potrošača su realnost. Naš odgovor je dvostruk: beskompromisni fokus na personalizovanu uslugu vrhunskog kvaliteta i upotreba najsavremenijih tehnologija koje podižu efikasnost. Digitalizacija nam omogućava da budemo bliži klijentima, a istovremeno radimo na zadovoljstvu i angažmanu naših zaposlenih, jer verujemo da je zadovoljan tim osnova za uspeh i dugoročnu održivost“, zaključio je Stupar.

Posvećenost Srbiji i regionu U Podgorici je u toku izgradnja novog salona British Motorsa po najstrožim JLR standardima uz vrednost investicije od oko 2,5 miliona evra, dok ostajemo posvećeni srpskom tržištu, na kojem smo, konkretno u Novom Sadu, u fazi projekta novog objekta čija se vrednost procenjuje na više od 3,5 miliona evra. OMR Grupa postala je i ekskluzivni distributer za Zapadni Balkan za automobile vrhunskog kineskog proizvođača Changan. Na taj način smo proširili brend paletu, ali pre svega učvrstili poziciju korporacije koja prepoznaje i donosi globalne automobilske trendove domaćim vozačima.