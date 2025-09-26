Slušaj vest

Kada dobijete otkaz od svog poslodavca, to je najčešće šok. Važno je ne gurnuti glavu u pesak, nego odmah reagovati. U nastavku saznajte koja pravila važe za otpremnine i pod kojim uslovima imate pravo na isplatu u Nemačkoj.

Otpremnina ili tužba zbog nezakonitog otkaza

U slučaju otkaza imate pravo pokrenuti sudsku tužbu radi zaštite od otkaza. Pre toga, proverite imate li pravo na otpremninu ako se odreknete tužbe.

Pravo na otpremninu može proizaći iz sledećih elemenata: Kolektivni ugovori

Praksa u kompaniji

Pisana izjava u samom otkazu

Na temelju kolektivnih ugovora otpremnine se uglavnom isplaćuju samo u slučaju kolektivnih otkaza, tj. kada veći broj zaposlenika istovremeno ostaje bez posla. Ako ne radite u javnom sektoru, i dalje možete imati pravo na otpremninu.

Zakon o zaštiti od otkaza (Kündigungsschutzgesetz) predviđa izričito pravo na otpremninu. Uslov je da vam je poslodavac dao otkaz iz hitnih poslovnih razloga. Ako se odreknete tužbe, moguće je da imate pravo na isplatu otpremnine.

Koliko iznosi otpremnina?

Visina otpremnine određuje se prema dužini radnog odnosa. Za svaku godinu rada pripada vam pola mesečne bruto plate. Ako ste u kompaniji radili više od šest meseci u jednoj godini, ta se godina zaokružuje na celu.

Ako ste radili 10 godina, imate pravo na najmanje pet mesečnih plata.

Ako ste radili 12 godina, pripada vam pola godišnje plate kao otpremnina.

Ponekad se tužba isplati

Pravo na otpremninu veže se uz određene uslove. Ako niste sigurni imate li to pravo, sudski put ostaje otvoren. Mnoge tužbe ne teže vraćanju na posao jer je odnos između poslodavca i radnika nakon otkaza često nepopravljiv. Međutim, tokom sudskog procesa moguće je dogovoriti isplatu otpremnine.

U tom slučaju nije nužno da se držite zakonske formule. Tokom pregovora možete zatražiti i veću otpremninu. Kako ne biste u tom procesu bili sami, pravni stručnjaci za radno pravo ili sindikat mogu vam pomoći.