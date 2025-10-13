Slušaj vest

Jedna osoba sedi na kauču i planira svoje prvo samostalno putovanje, druga čeka bebu i razmišlja kako da opremi dečiju sobu, a treća razmišlja kako da zameni sofu na kojoj sedi i nameštaj oko nje. Svako od nas ima svoj „mali svet“ i male ili velike planove, a svaki od njih ima svoje izazove. Mladi traže brzinu i jednostavnost, roditelji žele da sačuvaju vreme i energiju, a oni stariji žele sigurnost i kontrolu. Ipak, bez obzira na fazu života, svi tražimo isto: brz i praktičan način da svoje planove pretvorimo u stvarnost. Ali, kako to ostvariti?

Neke stvari jednostavno ne mogu da čekaju. Polaganje vožnje, putovanje sa prijateljima koje se planira mesecima unapred, neočekivani kvar na automobilu, kurs za prekvalifikaciju ili trenutak kad želite da deci obezbedite ono što im zaista treba. U situacijama kad štednja nije dovoljna ili bi čekanje samo donelo stres, keš kredit postaje praktičan saveznik. Tu je kao rešenje kad vam je najpotrebniji da vaše planove pretvori u stvarnost, bez odlaganja.

Posebna pogodnost je što keš kredit danas možete da podignete potpuno onlajn. Bez obzira na godine ili koliko ste tehnološki vešti, proces je izuzetno jednostavan i brz – sve možete da obavite kad i gde vama odgovara. Ne morate da odlazite u ekspozituru banke niti da trošite dragoceno vreme. Kroz samo nekoliko minuta, sa sigurnošću da su vaši podaci zaštićeni, sve što ste zamislili oflajn može da ostvarite onlajn zahvaljujući mKeš kreditu sa fiksnom kamatom koji je dostupan u OTP banci Srbija putem OTP m-bank aplikacije.

Kako do onlajn keš kredita?

OTP mKeš je keš kredit za koji možete da aplicirate, kompletirate svu dokumentaciju i dobijete isplaćen iznos koristeći samo i isključivo OTP m-bank aplikaciju. Svi koraci, od izbora iznosa, perioda otplate, proračuna, preko slanja dokumentacije i odobrenja i isplate, odvijaju se samo u digitalnom okruženju u svega nekoliko klikova. Sve to možete da obavite dok, na primer, pijete jutarnju kafu u udobnosti svog doma.

Foto: Promo

Korak po korak do sredstava na računu

Prvi korak jeste da se ulogujete u OTP m-bank aplikaciju i da u opciji „krediti“ odaberete „mKeš“. Potom birate iznos kredita u skladu sa vašim potrebama (od 150.000 do 1.200.000 dinara), rok otplate (od 13 do 71 mesec). Za precizno planiranje, Banka nudi kalkulator koji je dostupan na sajtu i kroz OTP m-bank aplikaciju, čime možete unapred da vidite sve troškove i detalje otplate.

Kad to uradite, aplikacija će vam prikazati predračun zahteva, a vi kao klijent dajete saglasnost da OTP banka pribavi izveštaj iz kreditnog biroa. Kliknite na „nastavi“, sačekajte nekoliko minuta za obradu, a zatim priložite svoju skeniranu dokumentaciju (ličnu kartu, potvrdu o zaposlenju, i slično).

Banka će odmah procesuirati zahtev, a ukoliko je odobren, dobićete dokumente kroz aplikaciju i ostaje samo da ih potvrdite jednostavno, unošenjem svog PIN-a. Za kraj, po odobrenju, ostaje samo isplata novca. Sredstva se šalju direktno na račun, a kad legnu dobijate obaveštenje kroz SMS.

Najbolja digitalna banka u Srbiji

OTP banka već godinama ulaže u digitalna rešenja koja korisnicima olakšavaju svakodnevne bankarske obaveze - da budu dostupne bilo kad, bilo gde i istovremeno sigurne. Zato se s razlogom pozicionirala kao pionir i jedan od lidera u oblasti digitalizacije.

Svaka usluga razvija se uz pažljivo osluškivanje potreba klijenata, i mlađih i starijih. OTP banka često odlazi i korak dalje jer te nove potrebe predviđa. Njena m-bank aplikacija jedna je od najboljih na domaćem tržištu i nudi širok spektar digitalnih pogodnosti, od onih svakodnevnih, preko mKeš kredita, pa sve do onlajn otvaranja računa i realizacije drugih najrazličitijih bankarskih usluga u samo par klikova. Zato ne čudi što je već drugu godinu zaredom proglašena za Najbolju digitalnu banku u Srbiji od strane renomiranog magazina Euromoney.

Foto: Promo

Kad znate da vaši planovi ne moraju da čekaju, tad ne morate da organizujete vreme oko odlaska u banku. Možete neometano da nastavite sa realizacijom svojih planova odmah nakon odobrenja kredita. Jer, ponekad put do ostvarenja snova i želja staje u ekran mobilnog telefona.