U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 192 dinara, dok je cena benzina 176 dinara.

Poredeći cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.

Američke sankcije NIS-u

Ivan Arnautović, ekonomista komentarišući američke sankcije NIS-u, ističe da je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Gaspromnjefta susret na visokom nivou.

- Mislim da je najbolji znak da su se Rusi vrlo brzo odazvali našem pozivu i što sami shvataju problem u kome se NIS nalazi.

Na kome je sledeći potez za rešavanje ovog problema, Nebojša Atanacković, vlasnik benzinske pumpe je rekao:

- Verovatno će Rusi, ili mi uz pomoć Mađara, pa i Hrvata koji su zainteresovani za dalji nastavak transporta sirove nafte jadranskim naftovodom. Oni će dalje nastaviti razgovore sa američkom stranom, od koje u stvari sada zavisi odluka koje mere treba preduzeti. Sigurno će biti nekoliko varijanti, a mi ne znamo sa kojom će iz SAD biti zadovoljni.

Arnautović je posebno naglasio da je interes svih strana da mora doći do nekog dogovora.

- Rusija je gigant na teritoriji Srbije, ali nije slučajna ni volja SAD koju smo videli odlaganjem sankcija. Nije ovo vest od juče, već od par meseci unazad i radilo se na planovima za izlazak iz ove krize.