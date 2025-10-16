Slušaj vest

Plaćanje karticama u Nemačkoj (gde živi oko 500.000 Srba) postaje sve popularnije, a korisnici Girocard kartica (nekada poznatih kao EC kartice) uskoro bi mogli da primete neobičnu, ali značajnu promenu na kasama supermarketa poput Lidla, Kauflanda i drugih maloprodajnih lanaca.

Nemačka ubrzano prelazi na bezgotovinsko plaćanje, a Girocard ostaje najčešće korišćeno sredstvo – čak i kada je reč o malim iznosima. Prema podacima kompanije Euro Kartensysteme GmbH, u prvoj polovini 2025. zabeleženo je rekordne 4,04 milijarde transakcija, a do kraja godine očekuje se da taj broj premaši 7,9 milijardi.

Novi zvuk i izgled terminala

Umesto dosadašnjeg kratkog „bipa“ koji označava uspešnu transakciju, korisnici će uskoro čuti novi tonalitet koji se penje prema gore, dok će se na ekranu terminala kratko prikazati tirkizna kvačica – deo novog vizuelnog identiteta Girocard sistema.

Zašto se uvodi ova promena?

Iz kompanije Euro Kartensysteme objašnjavaju da je cilj ujednačeno i prepoznatljivo korisničko iskustvo na svim prodajnim mestima u Nemačkoj. Novi zvuk je, kako navode, lakše uočljiv u bučnim okruženjima, kao što su gužve na kasama, pa kupcima omogućava da brže prepoznaju da je plaćanje uspešno završeno.

Mnogi veliki trgovci, među kojima su Lidl i Kaufland, već su implementirali softversku nadogradnju koja omogućava novi zvuk i vizuelni prikaz. Ipak, u manjim prodavnicama promena još uvek možda nije uvedena, pa će kupci neko vreme moći da čuju i stari, poznati ton.

Nemačka sve više bez keša

Ova novost dolazi u trenutku kada Nemačka beleži rekordan rast bezgotovinskih plaćanja. Sve veći broj potrošača bira kartice i mobilne aplikacije umesto keša, dok se trgovci prilagođavaju modernijim i efikasnijim sistemima naplate.