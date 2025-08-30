Slušaj vest

Jedna Amerikanka bila je neprijatno iznenađena kada je otkrila da joj je restoran naplatio dodatnih 4,19 dolara bez njenog znanja, nakon što je platila račun kreditnom karticom.

Naime, nakon što je u restoranu platila račun u iznosu od 27,96 dolara, tek je sledećeg dana, kada je proverila izvod iz banke, primetila da joj je naplaćen veći iznos.

Naplaćeno joj je ukupno 32,15 dolara, što je tačno iznos računa sa dodatkom bakšiša od 15 procenata. Svoju priču, pod imenom Alis, podelila je na popularnoj Redit stranici r/EndTipping, gde je izazvala burnu reakciju.

– Ljudi, zato morate da proverite izvod sa kreditne kartice – rekla je u objavi.

Osporila je naplatu direktno sa svojom bankom, a snimci ekrana njenog naloga potvrđuju da je preplata od 4,19 dolara vraćena gotovo odmah.

– Vratili smo sporni iznos na vaš račun… sredstva će biti uplaćena u roku od 24 do 48 sati. Nije potrebna nikakva dalja akcija sa vaše strane – pisalo je u imejlu koji je dobila od svoje banke.

– Uvek proverite svoj račun i izvod sa kreditne kartice. Čak su i mali iznosi važni – zaključila je Alis.

BiznisKurir/Index

Ne propustiteNovčanikDA LI TREBA DA SE OSTAVI BAKŠIŠ KONOBARIMA? Građani procenili koliko je dovoljno, u 1 srpskom gradu ne štede
Kafa i sok na stolu u kafiću
NovčanikKONOBARIMA UVODE POREZ NA NAPOJNICE? Ovde kelneri mogu da uzmu do 4.000 evra bakšiša mesečno
profimedia0056799581.jpg
NovčanikKAKO DA ''NATERATE'' LJUDE DA VAM OSTAVE BAKŠIŠ: Konobarica otkrila caku zlata vrednu, preporučuje svima da probaju
posao.jpg
NovčanikZARAĐUJE 3.000 € MESEČNO, A NEĆE DA OSTAVI BAKŠIŠ! Hrvat poludeo kad je žena dala napojnicu od 20 €, pa objasnio i zašto
profimedia-0056656659.jpg