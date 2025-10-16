Slušaj vest

Prodaja će se sprovesti metodom javnog nadmetanja, a zakazana je za 5. novembar 2025. godine u 11 časova, u prostorijama Agencije u Beogradu, na adresi Terazije 8.

Predmet prodaje čine dve imovinske celine: nepokretnosti u Pirotu i umetnička dela koja su pripadala preduzeću.

Prva celina obuhvata zemljište u pirotskom naselju Beg bašča, koje se sastoji od devet parcela ukupne površine preko šest hiljada kvadratnih metara. Najveća parcela ima 2.255 kvadrata i vodi se kao zemljište u građevinskom području (po kulturi reka), dok je sledeća po veličini njiva površine 1.234 kvadrata. Početna cena za ovu celinu iznosi 12.140.000 dinara.

Posebno je značajno da je skulptura "Materinstvo" iz 1980. godine, rađena u bronzi, rešenjem Narodnog muzeja Srbije iz 2023. godine proglašena za kulturno dobro. Zbog toga Republika Srbija, u skladu sa Zakonom o kulturnom nasleđu, ima pravo preče kupovine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno uplate depozit ili dostave bankarsku garanciju, kao i ona lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju – najkasnije do 28. oktobra. Razgledanje imovine moguće je svakog radnog dana do 29. oktobra, uz najavu povereniku stečajnog upravnika.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka nadmetanja, odnosno u 9 časova, i traje do 10.50 časova. Kupac će biti proglašen učesnik koji ponudi najvišu cenu. Međutim, u slučaju da država iskoristi pravo preče kupovine za umetnička dela, ugovor će biti zaključen sa Republikom Srbijom, a depoziti vraćeni ostalim učesnicima.

Ovim oglasom nastavlja se proces prodaje imovine "Prvog maja", nekadašnjeg simbola tekstilne industrije Pirota, koji je u stečaju od 2015. godine.