Stečaj nekada najpoznatijeg trgovca proizvodima za domaćinstvo u Sloveniji, a koji je poslovao i u Srbiji, kompanije Studio Moderna otvoren je 28. avgusta 2023. godine i trebalo je da bude okončan u roku od dve godine.

Ipak, ceo postupak mogao bi da traje do 2027, prenose tamošnji mediji.

Kompaniju su 1992. osnovali supružnici Sandi Češko i Livija Dolanc, a poslovanje se iz Slovenije ubrzo proširilo na više od deset evropskih zemalja, među kojima i u Srbiji. Studio Moderna je stajao iza poznatih brendova poput Kosmodisk, Dormeo, Delimano i Rovus, a prodaju je razvijao kroz Top Shop telemarketing i internet od 2004. godine.

Češko je nekada važio za najbogatijeg Slovenca na Managerovoj listi milionera, ali ga danas više nema na toj listi, dok je njegova kompanija u stečaju.

Slovenački preduzetnik Sandi Češko je, inače, jedan od najbogatijih Slovenaca i "kralj" televizijske prodaje.

Podsetimo, pažnju javnosti je privuklo i to što je prethodna direktorka dala ostavku u pismu koje je pisano rukom.

Češko: Zbog rata smo izgubili treće najveće tržište

Sandi Češko je ranije potvrdio da je novo strateško partnerstvo rešenje za probleme u koijima se našla kompanija.

- Zbog rusko-ukrajinskog rata izgubili smo treće najveće tržište, u Ukrajini nam je i uništeno skladište robe, a još veće posledice po biznis imale su sankcije zbog čega smo morali da zatvorimo kompaniju u Rusji, ali i da vratimo celokupan dug VTB banci, rekao je Sandi Češko, tvorac Dormea koji je u 20 zemalja sveta pravio i po pola milijarde evra prihoda godišnje, a sada zbog globalnih problema trpi ozbiljne posledice.