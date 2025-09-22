Slušaj vest

Talas insolvencija pogodio je i pekarski lanac Leifert sa 40 filijala i 220 zaposlenih. Tradicionalna pekara zapala je u stečaj i bori se za opstanak.

Porodična firma sa dugom tradicijom posle 74 godine upala je u finansijske probleme. Pekara Leifert iz Gifhorna u Nemačkoj pokrenula je postupak insolventnosti u sopstvenoj režiji.

Kako su rekli, razlog za ovo su rastući troškovi energije i sirovina, slaba privreda.

- Pekarska industrija suočava se sa velikim izazovima - kaže stručnjak za sanaciju Joahim Valteršajd, koji vodi proces kao generalni punomoćnik i dodaje:

- Uz sopstvenu upravu stvaramo osnovu da se strukture prilagode trenutnim uslovima na tržištu. To znači: sve se preispituje, uključujući i mrežu filijala.

Ovu pekaru u trećoj generaciji vode Georg, Anete i Nils Leifert, koji se nadaju da će uspeti da izađu iz ove krize.

- Filijale ostaju otvorene, a asortiman će i dalje biti dostupan u uobičajenom kvalitetu. Kupci, dakle, za sada i dalje mogu da kupuju hleb. Plate zaposlenih su u početku obezbeđene preko stečajnog fonda - rekao je Nils.

