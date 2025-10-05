Slušaj vest

Pri plaćanju karticom, bilo da biramo napojnicu ili odobravamo veću svotu, do sada smo morali unositi PIN. Pritiskanje tastera ili upravljanje ekranom nije samo nezgodno, već je i mesto na kome se lako skupljaju mikrobi.

Tim sa Univerziteta Britiš Kolumbija zato radi na alternativi. Njihov pristup je da karticom upravljamo jednostavnim pokretima ruke, poput brisanja ili kucanja. Ovi pokreti trebalo bi da učine beskontaktno plaćanje jednostavnijim, higijenskijim i pristupačnijim, piše Smart Up News.

Princip je jednostavan: pri svakoj transakciji kartica i terminal već razmenjuju radio-signale. Istraživači su iskoristili te signale i dodali male zavojnice na uređaj. To stvara sitne promene u magnetskom polju koje omogućavaju prepoznavanje da li je kartica pomerena ulevo ili kratko dotaknuta.

Velika tačnost

Računarski program povezuje te promene sa odgovarajućim pokretima. Tako se može prepoznati čak devet različitih pokreta – uključujući brisanje u četiri smera, dvostruki dodir i kratko pomeranje. U testiranjima, sistem je postigao tačnost veću od 90 odsto.

Najvažniji aspekt nije sam pokret, već činjenica da niko ne mora dodirivati terminal. Kartica se samo pomera iznad antene; uređaj „čita“ obrasce u signalu i prepoznaje pokret. Zajedničke površine za pritisak tastera više nisu potrebne, čime se smanjuje rizik od prenosa mikroba. Za odabir napojnice ili odobravanje transakcije dovoljan je samo jedan pokret ili dvostruki dodir.

Umesto da pritiskamo male tastere, dovoljni su jednostavni pokreti ruke. To pomaže osobama sa motoričkim poteškoćama i čini upotrebu lakšom za starije, jer nisu potrebni komplikovani unosi. Sa NFC sistemom sa Univerziteta Britiš Kolumbija, PIN kodovi mogli bi biti zamenjeni pokretima, čineći plaćanje higijenskijim.

Za razliku od brojčanih kodova, sopstvene pokrete je teže pratiti. Istraživači pokazuju da gestovni kodovi mogu poslužiti kao drugi sloj sigurnosti. Iako postoji bojazan da bi neko mogao gledati preko ramena, u slučaju gubitka kartice, pronalazač obično neće znati gestovni kod. „Interakcija putem pokreta mogla bi takođe pružiti dodatni nivo bezbednosti,“ kaže doktorand Bu Li.

Dodatne zavojnice

Sistem prepoznaje devet pokreta, uključujući različite pravce brisanja, kratke dodire i pomeranje. U testiranjima, tačnost prepoznavanja bila je oko 92%, s obzirom na različite osobe. Dve geste bile su malo teže za prepoznavanje (pomeranje nagore i slobodni vertikalni pokret), ali oznake ili promena položaja terminala to mogu olakšati.

Dodatne zavojnice na uređaju, koje omogućavaju prepoznavanje pravaca, minimalno smanjuju signal. Tehnologija se može ugraditi u terminale za najviše 20 dolara po uređaju. Mnogi uređaji već imaju dovoljno računarske snage, a u nuždi postoji mala i jeftina nadogradnja. Prema rečima rukovodioca projekta Roberta Sjaoa, mnogi terminali već su dobro opremljeni za ovu tehnologiju.