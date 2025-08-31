Slušaj vest

U Monaku postoji neobično zanimanje, ljudi svako veče ulaze u prazne stanove i pale svetla. Razlog za ovakvu praksu krije se u zahtevima za sticanje boravišta ili državljanstva u Kneževini.

Zvanično, da biste postali državljanin Monaka, morate da provedete više od šest meseci godišnje u zemlji i da ispunite određene finansijske i imovinske kriterijume.

Navodno postoji “rupa u zakonu“, gde fizička prisutnost u stanu nije uvek obavezna, dovoljno je da apartman deluje naseljen, što se postiže tako što svetla u njemu budu upaljena.

Luksuzna staklena kuća
Cilj opravdava sredstva Foto: Shutterstock

Ljudi koji rade ovaj neobični posao svako veče dolaze u prazne apartmane ili luksuzne vile i pale svetla. Tako, prema “Instagram pričama”, vlasnici stanova koji retko borave u Monaku mogu formalno da ispunjavaju uslov boravišta. Ovi radnici navodno primaju značajan honorar za ovu uslugu, a pojedini tvrde da je mesečna zarada ovih “upaljača svetala” vrlo primamljiva.

Važno je napomenuti da ne postoji zvanična potvrda da ova praksa ima pravnu težinu u sticanju državljanstva. Sve informacije dolaze iz neformalnih izvora i priča koje kruže na društvenim mrežama. Ne može se sa sigurnošću tvrditi da će ovakvo paljenje svetala stvarno uticati na ispunjavanje zakonskih uslova za boravište ili državljanstvo.

Ovaj neobičan fenomen ipak pokazuje kako kreativni poslovi mogu nastati u luksuznim sredinama i koliko Monako, kao destinacija bogatih, inspiriše neobične načine da se ispune formalni zahtevi.

BiznisKurir/BizPortal

