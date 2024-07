OVIM DAMAMA JE BAŠ UPALA KAŠIKA U MED! Putuju na letovanje o tuđem trošku, primaju platu i dnevnice, stignu i da se brčkaju u moru

Jednoj grupi žena ove godine je izgleda upala kašika u med. Reč je o dadiljama, čije usluge su ovog leta i te kako poželjne porodicama tokom letovanja.

Naime, prema istraživanju platforme Booking.com bejbisiterke su trend na putovanjima ovog leta, jer je čak 31 odsto porodica najavilo da će verovatno potrošiti novac na čuvanje dece na odmoru.

Iako nema preciznih podataka koliko dadilja iz Srbije će sa porodicama i decom otići na letovanje ipak, kako Kurir saznaje, taj broj nije zanemarljiv.

Marina Aćimović, koordinatir gradskog servisa Bebi servis Beograd kaže da su potrebe porodica koje imaju više dece da povedu bejbisiterku ili nekoga od rodbine na letovanje da im pomogne.

- Mnogi roditelji bi poveli dadilju na odmor, ali nemaju tako prisan odnos. Bejbisiterke koje su godinama u porodici postale su kao član porodice i porodice ih tako i doživljavaju, a deca na njih gledaju kao na bake ili tetke. I kad idu na odmor normalno je da ih povedu sa sobom. To nije ništa novo i neobično. Tokom letovanja one se ponašaju kao i kad su u Beogradu, imaju svoje radno vreme i slobodno vreme da odu na plažu. Uživaju i one i porodica - kaže Aćimovićeva.

CENOVNIK MESEČNA PLATA ZA ČUVANJE JEDNOG DETETA: Četiri sata - 41.624 din. Pet sati - 47.480 din. Šest sati - 55/77 din. Osam sati - 58.857 din. MESEČNA PLATA ZA ČUVANJE DVOJE DECE: Četiri sata - 48.277 din. Šest sati - 64.194 din. Osam sati - 68.729 din.

Tokom putovanja bejbisiterke primaju svoju uobičajenu platu, a ako rade prekovremeno o dodatnom plaćanju se dogovaraju sa porodicom.

- One primaju svoju standardnu platu i treba da rade osam sati, ali ako rade 10 sati to se dodatno plaća. Da su nezadovljne ne bi više išle. One vole da putuju i ovako idu na mesta na koja možda samostalno nikada ne bi otišle. Većina ljudi koja ima finansijsku mogućnost osobu koja im je bliska i koju cene vode sa sobom i uživaju sa njom i decom - ističe Aćimovićeva.

foto: Profimedia

Ali da dadiljama nije uvek baš "banja" na letovanju sa decom i porodicom ističe Dijana Samardžija, vlasnica "Nana servisa" iz Beograda koja kaže da dadilje na odmoru često budu angažovane 24 sata sa decom.

- Ne mogu da kažem da je ove godine velika potražnja za dadiljama na letovanju, nekada je znala da bude i veća. Ali da ih porodice vode, vode ih. Ako imaju svoju dadilju onda na njenu platu koju prima u Beogradu ona dobija dnevnicu zato što više radi, po 12 ili 24 sata. Neki roditelji učestuvju u odgajanju dece, neki ne. Pomoć dadilje i služi da oni slobodno odu na ručak, na drugu plažu, u večenji izalazak i ostanu do kasno uveče. Dnevnica ide od 50, 70 do 150 evra zavisno od broja dece koje dadilja čuva i od toga koliko sati ih čuva. Njoj je sve plaćeno i organizovano, smeštaj, hrana, prevoz. Ako dadilja ide na odmor sa porodicom na mesec dana, tražimo da tokom tog perioda bude slobodna barem dva dana - objašnjava Samardžija i dodaje da bi volela da se tokom odmora roditelji malo više posvete svojoj deci, ali i inače i da ne jure toliko za novcem.