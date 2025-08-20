Slušaj vest

Penzijski fond Ruske Federacije obavestio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da je došlo do problema u realizaciji isplate penzija korisnicima ruskih penzija kojima je prebivalište van teritorije ove države, zbog sankcija koje su uvedene Gazprom

banci – korespondentskoj banci ovlašćenoj za međunarodne transfere penzija i drugih socijalnih davanja.

- Iako Gazprom banka raspolaže Licencom 38A, kojom je dozvoljeno obavljanje transakcija potrebnih za isplatu penzija osobama izvan teritorije Rusije koje nisu državljani SAD-a, u praksi se javljaju značajne poteškoće i kašnjenja, što otežava prenos sredstava ka

inostranim bankama. Zbog ovih okolnosti, korisnici penzija iz Rusije se obraćaju Republičkom fondu PIO navodeći da za poslednja dva tromesečja nisu primili svoje penzije, saopšteno je iz Fonda PIO.

Penzijski fond Ruske Federacije predložio je da se, u saradnji sa bankama u Republici Srbiji kod kojih korisnici imaju račune, razmotre moguća rešenja, kako bi se omogućila nesmetana realizacija prenosa penzija bez rizika od posledica sankcione politike.

Shodno tome, Republički fond PIO i Zavod za socijalno osiguranje obratili su se Narodnoj banci Srbije kako bi se našlo rešenje za redovan prijem sredstava iz Penzijskog fonda Ruske Federacije u banke u kojima korisnici imaju račune.

U Republici Srbiji je 808 korisnika kojima Penzijski fond Ruske Federacije isplaćuje penzije.