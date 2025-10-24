Slušaj vest

Uredba o ograničavanju marži biće ponovo izmenjena zbog novih pritisaka trgovaca na proizvođače i dobavljače. Uprkos borbi države da ograničenjem cena marži doprinese smanjenju cena osnovnih proizvoda, trgovci po svemu sudeći ne odustaju od borbe za profitom, pa uporno pronalaze novi manevarski prostor kako bi sačuvali svoje enormne profite. Otišli su i korak dalje, pa su počeli da vrše pritisak na proizvođače i dobavljače.

Kako će se država izboriti sa, kako ih je ministarka Jagoda Lazarević nazvala, drsko kreativnim trgovcima i šta donosi nova izmena Uredbe o ograničavanju marži koja je najavljena ovih dana, odgovorila je Sandra Dokić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, tokom svog gostovanja u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija".

Odgovornost trgovinskih lanaca i dobavljača

Dokić je najpre istakla da opravdanje za pojedine trgovce i njihov način poslovanja apsolutno ne postoji.

- Stabilizovala se inflacija i sve ostalo je bilo pod određenom kontrolom, a konstantno vidite kada odete u neku nabavku da je za istu sumu novca korpa sve praznija. Tako smo shvatili da moramo da uradimo malo dublju analizu i da vidimo koji je to razlog i šta je dovelo do toga. Videli smo da su marže zaista jako visoke, a glavna tema su rabati, odnosno davanja koja su dobavljači imali prema samim trgovcima. Mi smo ovom uredbom ograničili marže na 20%, to je ona zarada koju ostvaruju sami trgovci, ograničili smo rabate na 10%, time smo smanjili finansijski pritisak na dobavljače - objašnjava Dokić.

Osvrnula se i na odgovornost dobavljača. Dokić kaže da oni sada ne smeju da povećavaju svoje cenovnike, dok je trgovcima lakše da budu kreativni.

- Pošto su trgovci u toku ove godine očekivali da će ostvariti te prihode, potpuno je jasno da je njima ova uredba ipak došla kao veliko iznenađenje, ali smo sada rekli ne.Oočigledno nije tako lako da odustanu od svih prihoda koje su očekivali da će dobiti od dobavljača. Sa druge strane, dobavljači imaju sada svoju odgovornost i oni ne smeju da povećavaju cenovnike.

Efekat ograničenih marži na cene osnovnih proizvoda

Koliko prosečan potrošač može osetiti razliku koja će nastupiti kada i sama uredba o ograničenju marži, Dokić kaže:

- Te cene se apsolutno osete. Međutim, ono što potrošači očekuju, možda su mislili da će bukvalno svaki proizvod imati određeno sniženje. Mi ovde nismo išli na to da snizimo cene, nego smo kontrolisali marže. Tamo gde su marže bile preko 20% i gde su dobavljači bili opterećeni sa preko 10% rabata, u momentu kada smo spustili cene, one su pale dole. Na nivou jedne potrošačke korpe domaćinstva možemo da vidimo i osetimo tu uštedu, naročito to što su neki trgovinski lanci zaista od samog početka bili korektni, pa su nastavili sa akcijama na koje su naši potrošači navikli. Na cenu koja je snižena na samom početku, vi ste još dobili akciju. Sada kada pogledate, vaša potrošačka korpa na nekom mesečnom nivou definitivno ima uštede.

Govorila je i o proizvodima koji podpadaju pod ovu uredbu, ali i od čega zavisi šta će se naći na tom spisku.

- Kada govorimo o tome koliko proizvoda je pod uredbom, to zavisi od trgovinskog lanca i toga koliki je njegov asortiman i koliko ima različitih proizvođača. U tom smislu, to su hiljade proizvoda, negde u nekim lancima čak i do 20 hiljada. Prema tome, njima je ostalo veoma malo prostora za one proizvode koje nisu pod uredbom, da tu mogu da maržiraju koliko hoće. Međutim, ukoliko mnogo maržiraju, neće ljudi da kupe.

