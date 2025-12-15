Slušaj vest

To predstavlja još jedan izazov za Moskvu u nastojanju da poveća isporuke.

Tanker Buran, koji su Sjedinjene Američke Države sankcionisale prošle godine, krajem novembra je krenuo ka izvoznom postrojenju Arctic LNG 2, pokazuju podaci o praćenju brodova koje je prikupio Bloomberg. Međutim, brod je kružio u blizini Obskog zaliva, a zatim se tokom vikenda vratio ka Murmansku.

Iako je postrojenje od juna izvezlo više od milion tona LNG-a, prema podacima koje je prikupio Bloomberg, problem sa brodskim transportom znači da će fabrika morati da smanji isporuke sve do narednog leta. Kako se tokom zimskih meseci led zgušnjava, plovidba ka i od postrojenja na poluostrvu Gidan, na severu Rusije, postaje sve teža.

Buran je tanker klase Arc4, što znači da može da plovi kada je led tanji. U ruskoj „senkovitoj floti“ identifikovan je samo jedan tanker klase Arc7 - Christophe de Margerie - koji može da se kreće kroz zaleđene vode tokom cele godine.

Postrojenje Arctic LNG 2 ima dva proizvodna pogona u funkciji, sa potencijalnim ukupnim godišnjim kapacitetom od oko 13,2 miliona tona. Do sada su sve ovogodišnje isporuke iz tog postrojenja završile u plutajućim skladištima u Rusiji ili u južnoj kineskoj uvoznoj luci Beihai.