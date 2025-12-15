Slušaj vest

Naime, ribnjaci u Srbiji dobro su snabeveni rečnom ribom uoči Svetog Nikole. U Ribnjaku "Sutjeska" u mestu Sutjeska, u opštini Sečanj, u toku je izlov rečnog šarana, tolstolobika, amura, soma, smuđa.... Ribnjak 80 posto svoje proizvodnje plasira na domaće tržište i u ovoj sezoni ima 600 tona ribe, najviše šarana, koji se najčešće i kupuje.

Kilogram ove ribe košta, kao i ranijih godina, od 450 do 500 dinara u ribarnicama i velikim trgovačkim lancima, dok ga u ribnjacima naveliko prodaju za 390 i 400 dinara.

Po rečima direktora Ribnjaka "Sutjeska" Vidaka Miloševića za Dnevnik, ribe će biti dovoljno do proleća i Đurđevdana. Cena ribe neće se menjati ni posle Svetog Nikole, kada se najviše proda, a ni kasnije tokom zime.

Foto: Shuttesrstock

- Domaći ribnjaci imaju konkurenciju u uvoznoj rečnoj ribi iz Hrvatske i Mađarske, koja je jeftinija od naše zbog državnih podsticaja u ovim zemljama. Zato već nekoliko godina cena ribe se ne menja i nema ni velike razlike između proizvodne cene ribe od 300 do 350 dinara i one naveliko od oko 400 dinara. Razlog zašto će cena ribe biti ista tokom cele sezone nalazi se i u tome što u ishrani stanovništva nije zastupljenija, već se kupuje svega nekoliko puta u godini.

Milošević je ovu proizvodnu godinu ocenio iznad očekivanja zbog količine ribe koju imaju i naveo da će, verovatno, zbog toga deo ribe i ostati neprodat.

- Svakodnevno oko ribnjaka nadleće više od 3.000 kormorana, koji su u stanju da pojedu svaku ribu i svaku mlađ, ukoliko se ribnjak dobro ne čuva od predatora - kaže direktor ribnjaka.

Lane su 80 tona ribe vratili i morali othranjenu ribu da dohranjuju, što predstavlja dodatni trošak, koji se nijednom ribnjaku ne isplati.

Za Sutjesku ribnjak je važna firma

Ribnjak „Sutjeska” je jedan od četiri veštačka mrestilišta u Srbiji. Obim ribnjaka je 16,5 kilometara. Prostire se na površini od 700 hektara vodenog ogledala. Ima više od 50 bazena različite veličine, 28 zimovnika na tri hektara i 23 objekta za proizvodnju larvi, jednogodišnje i dvogodišnje riblje mlađi i proizvodnju konzumne ribe. Sutjeska ima i svoju hranu za ribu, što predstavlja zaokruženi proces proizvodnje jer se u sastavu ribnjaka nalazi i Zemljoradnička zadruga sa 500 hektara obradivih oranica.

- Ribnjak ima 25 zaposlenih i za mesto Sutjesku značajno je da ribnjak radi. Uvek ima zainteresovanih za posao, mada je od svih poljoprivrednih poslova u ribarstvu najteže raditi – kazao je direktor Vidak Milošević.

Po rečima direktora Miloševića, domaćem ribarstvu potrebni su podsticaji i znatno smanjenje uvoza ribe, zbog čega nas EU prepoznaje kao uvoznika, a ne kao izvoznika.

– Ukoliko bi država dala 35 dinara po kilogramu prodate ribe, to bi nam mnogo pomoglo. Sada nemamo taj podsticaj jer tri godine nije isplaćen, a iznosio je deset dinara po kilogramu prodate ribe. Podsticaji nam trebaju i zbog kormorana, koji se ne mogu odstreliti jer su zaštićeni. Svakodnevno sada oko ribnjaka nadleće oko 3.000 kormorana, koji se u stanju da pojedu svaku ribu i svaku mlađ, ukoliko ribnjak dobro ne čuvamo od predatora. U sklopu ribnjaka imamo registrovano lovište i dozvolu da samo 50 do 60 kormorana možemo odstreliti – naglasio je direktor Milošević.