- Ono bez čega ne može da prođe Sveti Nikola, što je sastavni deo posne trpeze, a to je šaran. Zatim su tu i pastrmka, skuša, oslić... Što se cena tiče, ove godine su šarolike, i kreću se od 650 dinara za kilogram oslića do 1.250 dinara za kilogram šnicli šarana. Za one koji spremaju malo bogatiju trpezu, sve češće imamo i porudžbine lososa, orade, tune - priča Radovan.