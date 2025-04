Veliki petak je dan kada većina pravoslavnih vernika posti, bez obzira na to da li su se pridržavali pravila Vaskršnjeg posta ili ne. Takođe, većina je u dilemi šta bi tog dana trebalo da se nađe na trpezi.

Na ovaj dan, na trpezi bi trebalo da se nađu samo posne namirnice , odnosno, hrana spremljena na vodi, dakle, pirinač, bareno ili sveže povrće, med umesto slatkiša, kao i voće. Kada je reč o grickalicama, one nisu dozvoljene.

U Srbiji, većina porodica smatra da bi na Veliki petak trebalo jesti riblje proizvode, ali, ovakva vrsta posta nije prikladna dva dana pred Vaskrs. Veliki petak je dan kada se isključivo posti na vodi, a ukoliko ste od onih koji se striktno priodržavaju pravila posta, na taj dan bi trebalo da se uzdržavate od jela i pića sve do zalaska sunca.

Na Veliki petak domaćice farbaju jaja . Domaćica se prethodno prekrsti i pomoli Bogu i u posudu u kojoj će kuvati i farbati jaja, doda malo osvećene vodice. Prvo obojeno jaje, crvene boje, „čuvarkuća“ čuva se do idućeg Vaskrsa. Šaranje i ukrašavanje jaja prilika je da se pokaže kreativnost i ljubav prema umetnosti, kroz razne tehnike.

U velikim trgovinskim lancima pakovanja i korneti jaja se prodaju po akcijskim cenama, i to već od 150 dinara za deset komada A klase. Što se tiče pakovanja klase M, ono u prodavnicama košta od 10,99 do 234 dinara, dok se jaja L klase u pojedinim marketima mogu kupiti za 25 dinara po komadu.

Kada je reč o pijačnim cenama jaja u Centralnoj Srbiji, ona variraju i kreću se od, najjeftinijih u Beogradu, po ceni od 12 dinara, do najskupljih u Šapcu od po 25 dinara. Dok u Vojvodini, Sremska Mitrovica ima najjeftiniju ponudu po ceni od 15 dinara, najskuplja se prodaju u Novom Sadu za 24 dinara.

Do vikenda, jaja su se mogla kupiti po staroj ceni, ali od dana, s obzirom na rast potražnje, rastu i cene. Domaćice kupuju bela jaja zbog „dekupaž tehnike“. Obična jaja u Vranju prodaju se po ceni od 360, 390, 420 do 510 dinara. Gajba belih jaja košta od 750 do 800 dinara.