Uoči Aranđelovdana, jedne od najvećih srpskih slava, na pijacu kažu bolje ne ići. Za nekoliko kilograma voća i povrća na beogradskim tezgama potrebno je izdvojiti i više od dve i po hiljade dinara.

Koliko košta slavska trpeza i koliko se cene razlikuju u periodu slava u odnosu na one "regularne" istraživala je ekipa Kurir televizije na pijacama u Čačku i Nišu.

Orašasti plodovi najskuplji

Novinarka Kurir televizije Gordana Injac je ispitačla cene u Čačku i evo do kakvih je informacija došla!

Kurir istražuje: Evo kakve su cene na pijacama u odnosu na prošlu nedelju Izvor: Kurir televizija

Prema njenim rečima, cene na pijaci ostale su gotovo nepromenjene u odnosu na prošlu nedelju, ali su i dalje visoke, posebno kada je reč o voću i povrću.

- Najveći rast beleže orašasti plodovi, čija prodaja raste tokom sezone slava, pa lešnik dostiže čak 2.000 dinara po kilogramu. Pasulj se kreće od 350 do 700 dinara, pri čemu kvalitetnije sorte koštaju od 400–500 dinara. Jedina stabilna kategorija ostaje cena ribe, koja je ostala ista kao prethodne nedelje - kaže Injac.

U Nišu slave ne utiču na porast cena

Novinarka Violeta Milićević je istraživala kakva je situacija u Nišu i da li su tamo cene podivljale uoči Aranđelovdana. Prema rečima prodavaca sa te pijace, slave nisu drastično uticale na porast cena.

Cene na pijaci u Nišu uoči Aranđelovdana Izvor: Kurir televizija

- Cene se jesu promenile, niže su u odnosu na pre tri nedelje. Paradajz je 100 dinara, a kupus 40 dinara. Slave ne utiču na porast cena - rekla je proizvođačica i prodavačica na niškoj pijaci - kaže prodavac sa pijace u Nišu.

Cena ribe u Vranju

Kako je Kurir ranije pisao, prema rečima vlasnika ribarnice u Vranju najsitniji oslić košta 420 dinara, a ima ga i za za 450, 460, 520 i najkrupniji 550. Skuša bila 580, dok za pastrmku u tom gradu treba izdvojiti 750 dinara.

Pekare i poslastičarnice u periodu slava beleže pojačanu potražnju za slavskim žitom i slavskim kolačem. Ove godine beleži se rast cena ovih proizvoda.

Kako je Kurir ranije pisaio, u većim gradovima cena gotovog slavskog žita kreće se od 700 do 1.400 dinara po porciji jednog kilograma, dok se ukrašeni slavski kolači u pekarama prodaju između 750 i 2.000 dinara.

