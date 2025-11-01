Slušaj vest

Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije Nenad Budimović kaže da oscilacije u ceni postoje, ali da nije bilo velikih odstupanja u poslednjih mesec dana.

Poseban problem i dalje predstavlja afrička kuga svinja, koja je u poslednjih godinu dana značajno smanjila broj grla, a još od kraja jula aktivna je na području tri upravna okruga – Podunavskom, Mačvanskom i Zapadnobačkom, piše RTS.

Velike oscilacije u ceni

Budimović kaže da živa stoka ima velike oscilacije u ceni, međutim, analize koje rade poslednjih mesec dana govore da nije bilo velikih odstupanja u ceni.

"Razlika je u odnosu na početak godine april, maj, kada je cena u tim regionima bila oko 180 dinara po kilogramu. Treba naglasiti da je došlo do smanjenja potrošnje svinjskog mesa po stanovniku, da je pileće meso zauzelo to mesto", objasnio je Budimović.

Kako kaže, najintenzivnija je proizvodnja svinja, junadi i živine, dok je jagnjeće i ovčije meso u ekstenzivnom načinu proizvodnje.

"U istočnoj Srbiji je cena poslednjih mesec dana i za prasad, i za tovljenike, bila mnogo viša nego u Mačvi. Ali to zavisi i od količine koja je u ponudi i od onoga što je potrebno. Nadam se da neće biti velikih oscilacija pred nastupajuće praznike", rekao je Budimović.

Govedina traži tržište za izvoz

Naveo je da je juneće meso predmet koji bi mogao da bude interesantan za domaće uzgajivače.

"Poslednjih godinu dana imamo povećanje broja grla koja ulaze u tov. Znamo da je odluka Evropske unije od pre nekoliko godina bila da se smanjuje govedarska proizvodnja, kako mlečno, tako i tovno govedarstvo", objasnio je Budimović.

Istakao je da se kod goveda javljaju bolesti, poput kravljeg ludila, koje su, po njegovom mišljenju, izazvane klimatskim promenama.

"To su parametri koji dosta utiču na odluku o uzgoju goveda. Mi imamo zaista dovoljne količine junećeg mesa, treba naći način da se realizuje izvoz, kao što smo nekada izvozili, jer su Italija i Grčka bila naši glavni kupci. Sada je to region", kaže Budimović.

Objasnio je da treba razmišljati i o uvozu u zemlje Saudijske Arabije i o međunarodnim trgovinskim ugovorima sa Kinom, Turskom, Egiptom.

Otkupna cena da bude poznata

"Za farmere je bitno da znaju otkupnu cenu, da znaju da će biti otkupljena količina životinja koje se gaje i jednostavno mislim da bi to bilo jednako uspešno", rekao je Budimović.

Kako kaže, za one koji ulaze u proces svinjokolja važan je obavezan pregled na trihinelu.

"Važno je i da se izbegavaju, da kažem, običaji da komšija komšiji nosi svoje ponude zbog afričke kuge svinja, jer je to jedan od načina da se prenese virus. Jednostavno, za sopstvene potrebe", zaključio je Budimović.