Bolest kvrgave kože vrlo je zarazan virus koji prenose insekti

Izvoz je zabranjen od subote, 18. oktobra , do 4. novembra, obavestilo je francusko ministarstvo poljoprivrede, dodavši da bi isporuke trebalo da krenu 5. novembra ako zdravstvena situacija to dozvoli.

Krajem juna bolest kvrgave kože utvrđena je u Italiji, na Sardiniji, a potom se proširila i na Francusku.

Pariz je sproveo kampanju vakcinacije, izvestivši krajem avgusta da se broj zaraženih životinja naglo smanjio, ali početkom oktobra bolest je ponovo uzela maha, šireći se od Alpa do departmana Jura i Ain na istoku Francuske.

Najnoviji slučaj potvrđen je prošle srede u stadu u departmanu Pyrénées-Orientales u blizini granice sa Španijom, saopštile su lokalne vlasti, istakavši da su preduzeli mere u skladu s međunarodnim standardima.

"Pojava nekoliko izolovanih žarišta u poslednje vreme (jednog u Ainu, tri u Juri i tri u Okcitaniji) razlog je za zabrinutost i verovatno je rezultat premeštanja životinja koje je u nekim slučajevima bilo nezakonito", navelo je ministarstvo.

"Budućost stočarstva je na kocki"

Tokom posete departmanu Jura prošli petak ministarka poljoprivrede Eni Genevard upozorila je da je na kocki budućnost francuskog stočarstva. "Nalazimo se u kritičnom trenutku i bitno je da budemo uporni kako bismo zaštitili francuski stočni fond", istakla je ministarka.

I Španija je prošle nedelje prijavila prvi slučaj bolesti kvrgave kože, na farmi sa 123 mlečne junice u mestu u Gironi. Prema podacima Svetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), Francuska je do utorka prijavila 83 slučaja, Italija 72, a Španija devet.

Bolest kvrgave kože vrlo je zarazan virus koji prenose insekti, a zahvata goveda i bizone, uzrokujući plikove i smanjujući proizvodnju mleka. Ne predstavlja rizik za ljude, ali često dovodi do trgovinskih ograničenja i ozbiljnih ekonomskih gubitaka.