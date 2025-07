Pored toga bitna stavka je i to kome pripada drvo ili krov koji su od vetra pali i unuštli nečiju imovinu , jer njihovi vlasnici moraju da snose odgovornost za štetu.

- Prvo je da sami treba da vodimo ručuna o svom zdravlju i svojoj imovini, tako što ćemo ih zaštititi polisom osiguranja. U praksi to znači da ako je vlasnik imovinu ili useve osigurao od oluje, grada i požara, a dođe do toga pa mu imovina ili usevi budu uništeni on ima pravo na nakandu štete jer je platio osiguranje. Drugo, štetu nadoknađuje onaj ko je vlasnik objekta, drveta ili krova kojim je šteta pričinjena - kaže Ćirić.