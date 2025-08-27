Slušaj vest

U periodu januar-jun 2024. izvoz životinja iz Srbije vredeo je 17,1 miliona evra, a u istom periodu 2025. povećan je na 32,6 miliona evra. Samo u junu ove godine ostvaren je istorijski rekord od od 7,8 miliona evra.

A evo koje vrste stoke i drugih životinja su najviše izvožene iz Srbije prema vrednosti izvoza u prvoj polovini 2025., kao i koja su najvažnija tržišta na koja su plasirane:

- Živa goveda (osim čistokrvnih za priplod): izvoz povećan sa 8.806 na 20.386.000 evra (+131,5%). Najviše je plasirano u Crnu Goru (13.471.000 evra), Bosnu i Hercegovinu (5.340.000), a postojao je izvoz i u Izrael (781.000), Albaniju (610.000) i S. Makedoniju (211.000 evra) - navodi ekonomista Miroslav Zdravković u autorskom tekstu na portalu Makroekonomija.org.

On dodaje da kad je reč o ovcama izvoz je povećan sa 5.968.000 na 8.958.000 evra (+50,1%). Izvoz u BiH iznosio je 2.764.000 evra, Crnu Goru 2.707.000, u Izrael 2.613.000, i u Albaniju 912.000 evra.

- Žive kokoške sorte Gallus domesticus, težine 185 grama: povećana vrednost sa 864.000 na 1.455.000 evra (+68,4%). Otišle su u S. Makedoniju za 739.000 evra, u BiH za 379.000 i u Crnu Goru za 327.000 evra. Druga goveda, osim krava i bivola izvoz povećan sa 659.000 na 963.000 evra (+46,1%). Izvoz u Crnu Goru vredeo je 713.000 evra, u Albaniju 243 a u Bosnu i Hercegovinu 6.000 evra. Žive kokoške sorte Gallus domesticus, težine 185 g: povećan izvoz sa 508.000 na 707.000 evra (+39,2%). Pilići su plasirani u Crnu Goru (378.000 evra), S. Makedoniju (256.000) i BiH (68.000 evra) - ističe Zdravković.

Autor navodi i da je izvoz živih životinja (osim sisara, gmizavaca, ptica, kukaca, riba, rakova, mekušaca i ostalih …) povećan sa 28.000 na 41.000 evra. Ove životinje plasirane su u UK za 23.000 evra i u Mađarsku za 11.000.

- Živi konji (osim čistokrvnih za priplod): povećan izvoz sa 19.000 na 32.000 evra (+68,4%). Konji su otišli za 17.000 evra u Bugarsku, 3.000 u Hrvatsku i po 2.000 evra u Francusku i Nemačku. Živi sisari (osim primata, kitova, delfina i pliskavica, lanantina…): izvoz je smanjen sa 49.000 na 36.000 evra (-26,5%). Opet sumnjive životinje koje su najviše naplaćene Englezima (16.000 evra), Australiji (4.000), i za po 1.000 evra SAD-u, Kuvajtu i Filipinima. Šta li je to, a nisu kitovi, nije nam poznato - piše Zdravković.

On dodaje da je izvoz živih gmizavaca „npr zmije, kornjače, aligatori, kajmani, iguane, gavijali i gušteri“: smanjen sa 18.000 na 13.000 evra i ove sumnjive životinje su isključivo prodavane Englezima.

- U Srbiju su i dopremane žive životinje i to svinje za 4 miliona evra, goveda za 4,3 miliona, kokoške za 3,8 miliona, ostale životinje za 0,4 miliona i živi konji, magarci, mule i mazge za 143.000 evra - navodi autor.