Tim iz Australije i Amarike razvio je vakcinu protiv bolesti stoke

Na ostrvu Rims, gde se nalazi sedište Instituta Fridrih-Lefler (FLI), sprovedeno je ispitivanje koje je pokazalo da dvostruka primena vakcine u razmaku od četiri nedelje potpuno štiti goveda od razvoja kliničkih znakova bolesti slinavke i šapa.

Pored toga, kod životinja koje su se ipak zarazile posle vakcinacije, lučenje virusa je bilo toliko smanjeno da se ne očekuje mogućnost prenošenja bolesti na druge životinje.

Posebnost ove vakcine, kažu, leži u načinu proizvodnje: za razliku od klasičnih MKS vakcina, ne zahteva uzgoj velikih količina virusa u laboratorijama sa visokim nivoom bezbednosti.

Ova bolest sa sobom donosi i ekonomske katastrofe u brojnim gazdinstvima Foto: Profimedia

Sada mRNK vakcine mogu da se proizvode bez posebnih biološko-bezbednosnih uslova, a izostavlja se složena obrada antigena potrebna za razlikovanje vakcinisanih od zaraženih životinja.

Međutim, Institut ističe da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li jedna doza pruža istu zaštitu i koliko brzo se zaštita javlja nakon vakcinacije.

Oni veruju da ovaj proboj otvara nove mogućnosti u borbi protiv jedne od najzaraznijih bolesti kod stoke, koja može imati razarajuće ekonomske posledice.