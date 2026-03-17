Nedavno je premašena brojka od 1.200.000 posađenih sadnica u okviru projekta „Zasadi drvo“, čime je Srbija dobila još jednu veliku zelenu površinu i još jedan važan korak ka dugoročnom povećanju šumskog fonda. Ovaj rezultat ostvaren je kroz sedam ciklusa projekta koji već godinama okuplja kompanije, institucije, stručnjake i građane u zajedničkim akcijama pošumljavanja širom zemlje.

Poslednja akcija sadnje realizovana je u Banatskom Brestovcu, gde je posađeno dodatnih 2.000 sadnica hrasta lužnjaka, čime je simbolično zaokružen cilj sedmog ciklusa – ukupno 1.200.000 sadnica od početka projekta. Iza ovog rezultata stoji višegodišnji rad, organizacija i saradnja velikog broja partnera. Projekat „Zasadi drvo“, koji je pokrenula kompanija WMG, tokom godina prerastao je u jedan od najvećih nacionalnih ekoloških projekata u Srbiji. Od prve sadnje 2019. godine do danas realizovane su akcije na više od 500 lokacija širom zemlje, a u projekat su uključene lokalne zajednice, stručne institucije i hiljade volontera.

Foto: Marko Karović

Od ideje do pokreta Ono što je započelo kao inicijativa usmerena na podizanje svesti o značaju očuvanja prirode, vremenom je preraslo u široki društveni pokret. Projekat danas okuplja veliki broj partnera iz javnog i privatnog sektora, kao i stručne institucije iz oblasti šumarstva, ekologije i zaštite prirode.

Akcije sadnje organizuju se u saradnji sa stručnjacima i javnim preduzećima koja upravljaju šumama, kako bi se obezbedilo da svaka sadnica bude posađena na odgovarajućem mestu i u skladu sa planovima pošumljavanja. „Zasadi drvo“ je tokom godina pokazao kako saradnja različitih sektora može dovesti do konkretnih rezultata na terenu – od ozelenjavanja gradova do obnove degradiranih površina i podizanja novih šumskih zasada. Put svake sadnice počinje mnogo ranije Sadnja je samo završni korak jednog mnogo dužeg procesa. Pre nego što nova stabla budu posađena, neophodno je obezbediti kvalitetan sadni materijal, što podrazumeva sakupljanje semena i njegovu dalju proizvodnju u rasadnicima.

Tokom dosadašnjih ciklusa projekta prikupljeno je više tona semena, koje predstavlja osnovu za buduće sadnice i dugoročno povećanje šumskih površina. Upravo zahvaljujući ovom segmentu projekta moguće je planirati nove akcije sadnje i obezbediti kontinuitet inicijative. U sedmom ciklusu projekta prikupljeno je više stotina kilograma semena, posađeno više od 200.000 novih sadnica, a ozelenjeno je više od 150 hektara zemljišta na gotovo 50 lokacija širom Srbije.

Foto: Marko Karović

Projekat koji povezuje ljude Jedna od najvećih vrednosti projekta „Zasadi drvo“ jeste upravo zajedništvo. Tokom godina akcijama sadnje pridružili su se zaposleni kompanija, studenti, učenici, predstavnici institucija, ambasada i brojni volonteri. Upravo zahvaljujući toj saradnji projekat je prerastao okvire jedne kampanje i postao pokret koji povezuje različite sektore društva oko ideje očuvanja prirode. „Iza svake posađene sadnice stoji zajednički rad partnera, institucija, stručnjaka, volontera i građana koji godinama podržavaju projekat ‘Zasadi drvo’. Verujemo da društvena odgovornost treba da ostavi vidljiv trag u prirodi i zajednici“, istakla je Ana Aleksić, članica uprave WMG i predsednica Upravnog odbora WMG fondacije.

Foto: Marko Karović

Edukacija novih generacija Pored sadnje, projekat ima snažnu edukativnu komponentu. Tokom godina organizovane su radionice i programi namenjeni deci i mladima, kroz koje su učili o važnosti šuma, biodiverziteta i očuvanja prirode.

Kroz inicijativu „Gledaj kako rastemo“, učenici osnovnih škola širom Srbije dobili su priliku da posade i neguju svoje prvo drvo i prate njegov rast tokom školovanja. Na ovaj način ekološke teme postaju deo svakodnevnog iskustva najmlađih generacija. Pored toga, vrtićima su donirani medni vrtovi i hoteli za pčele, kako bi deca na praktičan način učila o ulozi oprašivača i očuvanju biodiverziteta. Šume kao ulaganje u budućnost Značaj sadnje drveća prevazilazi samu akciju na terenu. Šume imaju ključnu ulogu u očuvanju ekološke ravnoteže – one pročišćavaju vazduh, štite zemljište od erozije, doprinose očuvanju biodiverziteta i pomažu u borbi protiv klimatskih promena.

Zbog toga svaka nova sadnica ima dugoročnu vrednost za prirodu i društvo. Projekat „Zasadi drvo“ razvija se upravo sa tim ciljem – da kroz dugoročne aktivnosti doprinese povećanju zelenog fonda Srbije i podstakne širu društvenu svest o važnosti očuvanja prirodnih resursa.

Foto: Marko Karović

Milion i 200 hiljada sadnica je tek početak Iako je dostizanje brojke od 1.200.000 posađenih sadnica veliki uspeh, organizatori projekta ističu da to nije kraj već početak nove faze razvoja. U narednom periodu planirane su nove akcije sadnje, edukativni programi za mlade i projekti ozelenjavanja urbanih prostora. Jedna od ideja koja se razvija u okviru projekta jeste i formiranje prve Miyawaki mikrošume u Srbiji – modela intenzivnog pošumljavanja koji omogućava brži rast šumskih ekosistema.