Srbija u širenju izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda vidi šansu na ruskom i evroazijskom tržištu, uz fokus na sadni materijal, semensku robu i jačanje saradnje u okviru prehrambene sigurnosti u uslovima globalnih geopolitičkih i ekonomskih izazova.

Da li ovo znači da su upravo rusko i evroazijsko tržište prepoznati kao šansa za našu prehrambenu industriju i koji su to neiskorišćeni potencijali srpske poljoprivrede, a koji bi mogli da dbiju svoju šansu na ovom tržištu, za "Redakciju", otkrio je Dragan Glamočić - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Svesni smo u kakvoj se situaciji Ruska Federacija nalazi, ali je jasno da je ona već ranije radila na obezbeđivanju prehrambene sigurnosti. Danas je to postala ključna tema u celom svetu, pa i u Srbiji, gde se već godinama govori o strategiji prehrambene sigurnosti. Srbija je dominantan izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i važno je da dodatno diverzifikuje i izvoz i uvoz, što se i radi. O tome je bilo reči i na investicionom forumu u Rusiji, gde su razmenjena iskustva i otvorene mogućnosti za buduću saradnju - rekao je Glamočić.

Dragan Glamočić - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

"Rusko tržište je i dalje ključno za izvoz"

Kako kaže, razgovarano je o proširenju saradnje, posebno u oblasti proizvodnje sadnog materijala, hortikulture i ruža, gde Srbija ima značajne kapacitete i znanje. Ideja je i zajednički nastup na trećim tržištima, poput Indije, gde i Srbija i Rusija imaju određene veze i interese.

- Srbija vodi politiku saradnje sa svim stranama - i Istokom i Zapadom, uključujući EU, SAD i Kinu, uz nastojanje da se očuva stabilna i mirna ekonomska politika. Rusko tržište ostaje važno za srpski izvoz, sa godišnjom razmenom od preko 400 miliona evra i značajnim trgovinskim suficitom u korist Srbije. U prva dva meseca ove godine zabeležen je rast izvoza od više od 15 odsto, uz istovremeno smanjenje uvoza iz Rusije.

Glamočić navodi da su đubriva bila važna tema razgovora sa ruskim partnerima, uz ocenu da Srbija ima određene prednosti, ali i potencijalne izazove u narednom periodu.

- Posebna pažnja posvećena je i đubrivima. Srbija je u dobrom položaju kada je reč o NPK đubrivima, dok su azotna đubriva potencijalni izazov u narednom periodu, pa se i o tome razgovaralo sa ruskim partnerima, imajući u vidu njihove kapacitete i jeftin gas kao prednost u proizvodnji - kaže on.

- Najveći potencijali su u proizvodnji sadnog materijala i semenske robe, gde Srbija ima jake institute i znanje koje treba dodatno osnažiti. Takođe postoji prostor za povratak na tržišta Afrike i njihovo ponovno osvajanje. Srbija već ima značajan izvoz - sveže jabuke, smrznuta višnja, hrana za kućne ljubimce, kao i mlečni i konditorski proizvodi. Upravo tu se vidi prostor za dalji rast i jačanje pozicije na ruskom, ali i drugim tržištima - za Kurir televiziju, istakao je Glamočić.

