Kada je pre godinu dana na mesto ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede postavljen prof. dr Dragan Glamočić mnogi su primetili da je konačno došao pravi čovek na pravo mesto. Po obrazovanju je doktor poljoprivrednih nauka i redovan profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u prethodnih 12 meseci odlučno je sprovodio promene u poljoprivredi. Pod njegovim rukovodstvom ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u prethodnih godinu dana je ostvarilo je konketne i vrlo merljive rezultate.

Za samo 12 meseci ministar je uz podršku svog stručnog tima doprineo boljem i efiaksnijem radu ministrastva kroz redovne isplate podsticaja što je doprinelo stabilnosti poljoprivredne proizvodnje, snažnijoj poziciji domaćih proizvođača i većoj sigurnosti Srbije u oblasti proizvodnje hrane.

U Palati Srbije prof, dr Dragan Glamočić predstavio je novinarima šta je sve urađeno u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u prethodnih godinu dana. Rezultati su impozantni uprkos svim izazovima s kojima se ministarstvo sretalo minulih godina dana uključujući i proteste poljoprivrednika.

- Upravo sam dobio informaciju da je 8.000 grla ovaca krenulo za Libiju. Svako novo tržište nama mnogo znači. Zbog situacije u svetu ove godine stočari neće morati da pravdaju računom podsticaje, a brojevi pokazuju da nam je stočarska proizvodnja bolja nego što pojavljuju informacije u pojedinim medijima - rekao je ministar Glamočić.

Prema njegovim rečima ova godina je bila rekordna kada je u pitanju podrška poljoprivrednicima, imamo dovoljno hrane za sve, jača domaća proizvodnja, imamo više šuma i zeleniju Srbiju.

- Srbija izdvaja 7,2 odsto iz budžeta za poljoprivredu što je rekord u odnosu na zemlje regiona, pa čak i države u EU koje pored svog budžeta imaju pravo i na agrarne budžet EU - dodao je on.

Realna podrška proizvođačima

Ono što je najviše zanimalo poljoprivredne proizvođače u Srbiji su naravno podsticaji. Kada je prošlog aprila prof. dr Glamočić preuzeo ministarstvo drastično se kasnilo da isplatama podsticaja, do aprila je bilo isplaćeno jedva 14 odsto planiranog agrarnog budžeta, a onda se situacija promenila. Brojke ne lažu, ovo je crno na belo šta je urađeno od aprila 2025. do aprila 2026. godine.

U prethodnih godinu dana Uprava za agrarna plaćanja je ukupno isplatila 131.241.145.068 dinara , dok je u okviru IPARD programa poljoprivrednicima je isplaćeno skoro pet miliona evra .

Poljoprivrednici su kupili 787 traktora od čega su isplaćene subvencije za 464 traktora u iznosu od 440.000.000,00 dinara iz budžeta Republike Srbije, dok je preko Ipard fonda kupljeno još 323 traktora

Pored traktora kupovala se i druga mehanizacija, pa je zbirno zahvaljujući podsticajima, u proteklih godinu dana kupljeno je više od 30.000 novih mašina i opreme za biljnu i stočarsku proizvodnju, čime Srbija ulazi u intenzivnu fazu modernizacije poljoprivrede

Izgrađeno je i opremljeno 112 stočarskih objekata (57 je dobilo sredstva iz budžeta, a 55 projekata je novac dobilo iz Ipard programa)

U navedenom perodu podneto je 646 zahteva za kupovinu kvalitetnih priplodnih junica i preko ove mere je kupljeno 3.200 grla

Podneto je 770 zahteva za nabavku kvalitetnih priplodnih dviski i preko ove mere kupljeno je 17. 400 grla

Podneto je 311 zahteva za nabavku nazimica i preko ove mere kuljeno je 4.773 grla





Kada se sve sabre nabavljeno je više od 25.000 kvalitetnih priplodnih grla, čime se direktno jača proizvodnja i podiže konkurentnost domaćeg stočarstva.

Odobreno 3.342 kredita U periodu od 22. maja 2025. godine do 31. decembra 2025. godine, po zahtevima za kreditnu podršku za 2025. godinu, odobreno je ukupno 3.342 kredita, u iznosu od 7.721.958.836,77 dinara sredstava banke. Prema nameni kredita odobreno je i isplaćeno subvencija za: 1.793 kreditnih zahteva za repromaterijal i đubrivo - isplaćene subvencije u iznosu od 455.539.124,05 dinara;

iznosu od 455.539.124,05 dinara;

540 kreditnih zahteva za stočarstvo - isplaćene subvencije u iznosu od 161.367.803,69 dinara

161.367.803,69 dinara

924 kreditnih zahteva za mehanizaciju - isplaćene subvencije u iznosu od 432.868.704,29 dinara

432.868.704,29 dinara

85 kreditnih zahteva za stočnu hranu za životinje - isplaćene subvencije u iznosu 23.126.084 dinara

iznosu 23.126.084 dinara

Ono što je za poljoprivrednike možda važnije od same cifre jeste dinamika isplate. Prema podacima Ministarstva, u prva tri meseca 2026. godine već je realizovano više od 43 milijarde dinara (više od 40% budžeta) što je drastično ubrzanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je bilo isplaćeno tek 14% novca.

U izveštaju ministarstva ističe se da je zabeležen rast broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kao i značajno povećanje učešća mladih i žena u poljoprivredi, što pokazuje da sektor postaje sve atraktivniji i održiviji.

Kalendar podsticaja

U prethodnih godinu dana ministarstvo je radilo na "uvođenju reda i odgovornosti na tržištu", a donete su ključne mere koje za cilj imaju podršku prvih poljoprivrednika.

Kalendar podsticaja: Prvi put uveden 2026. godine omogućava poljoprivrednicima da unapred planiraju proizvodnju, jer znaju kada tačno mogu očekivati državnu pomoć što im pruža veću sigurnost i predvidivost u poslovanju.

Pravdanje računa: Uvedena je obaveza pravdanja podsticaja računima u biljnoj proizvodnji. Ovo je mera kontrole kako bi se osiguralo da novac dobiju oni koji zaista obrađuju zemlju. Na ovaj način dodatno je ojačana kontrola trošenja budžetskih sredstava i obezbeđeno da podrška stigne do onih koji zaista obrađuju zemlju.

Pisani ugovori: Uvedeni su obavezni pisani ugovori između proizvođača i otkupljivača, što bi trebalo da stavi tačku na usmene dogovore koji su često išli na štetu seljaka.

Oznaka "100% iz Srbije": Ova oznaka garantuje domaće poreklo, pomažući potrošačima da lakše prepoznaju i odaberu domaće proizvode.

Jasno označavanje biljnih ulja: Proizvođači su sada u obavezi da jasno istaknu ako proizvod sadrži palmino ili drugo biljno ulje, čime se štiti i zdravlje potrošača i interes pravih proizvođača mleka.

Bezbednost hrane

Sistem kontrole bezbednosti hrane je značajno unapređen, navodi se u izveštaju. Brojke su impresivne:

Poljoprivredna inspekcija sprovela je više od 15.401 kotrolu u svim oblastima nadzora, dok je fitosanitarna obavila 140.645 kontrola.

Veterinarska inspekcija obavila je oko 203.573 nadzora, a iz prometa je povučeno i uništeno preko 102 tona nebezbedne hrane životinjskog porekla.

Počeo je proces obuke za 60.000 poljoprivrednika za bezbedno koriščenje sredstava za zaštitu bilja, kako bi se smanjilo prisustvo pesticida i njegovih ostataka u voću i povrću.

U ministarstvu posebno ističu da su otvorena nova izvozna tržišta (Tunis i Libija), ali i da su srpski prehrambeni proizvodi, ali i vino i rakija predstavljeni na najvećim svetskim sajmovima.

SRBIJA NE UVOZI PROIZVODE SA GMO Ministar Glamočić je istakao da Srbija dosledno poštuje zakon o zabrani GMO. - Ne uvozi Srbija proizvode sa GMO. Ljudi ne znaju da se domaće životi u pojedinim zemljama hrane GMO kukuruzom, ali njihovo mleko i meso ne sadrži GMO što su potvrdile i analize, pa se ovo meso mleko tretira kao i svako drugo meso i mleko - objasnio je ministar Glamočić.

Klimatske promene

Sve izraženije klimatske promene koje utiču na srpske poljoprivrednike je oblast koja je u posebnom fokusu ministarstva. Zahvaljujući kreditima iz Abu Dabija, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Saudijske Arabije, započeti su ili se nastavljaju veliki infrastrukturni projekti koji će obezbediti:

Navodnjavanje dodatnih hiljada hektara u Vojvodini, centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Završetak brana i akumulacija "Arilje - Svračkovo" i "Selova", koje će do 2030. obezbediti pijaću vodu za preko milion ljudi u Nišu,

Arilju, Požegi, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Čačku, Prokuplju, Kuršumliji i drugim mestima.

Početak radova na brani "Pambukovica" za zaštitu od poplava Kolubarskog sliva.

Izgradnjom ovih sistema se povećavaju poljoprivredne površine koje se mogu navodnjavati što je u uslovima klimatskih promena veoma značajno za sigurnu poljoprivrednu proizvodnju.

U sektoru šumarstva, pošumljeno je 50 hektara, izgrađeno 130 km šumskih puteva, a kroz projekat Forest Invest planira se sadnja novih 7.000 hektara šuma otpornih na klimatske promene.

Usvojeni ključni zakoni

U prethodnih godinu dana usvojena su i četiri ključna zakona kojima se unapređuje pravni okvir u poljoprivredi. U pitanju su: Zakon o organskoj proizvodnji, Zakon o službenim kontrolama, Zakon o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda i Zakon o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja, a u pripremi je 10 nacrta zakona. Ovim se nastavlja proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima i standardima Evropske unije, što će, između ostalog, omogućiti lakši izvoz srpskih proizvoda na evropsko tržište.