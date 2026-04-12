Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić boravi u zvaničnoj poseti Češkoj Republici, gde je obišao sajam "AGRISHOW" u Brnu, najveću i jednu od najznačajnijih manifestacija u oblasti poljoprivrede i šumarstva u ovom delu Evrope.

Istakavši da je ekonomska saradnja Srbije i Češke u značajnom usponu, Glamočić je naveo da je ukupna robna razmena u 2025. godini premašila 2,4 milijarde evra, a vrednost trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima bila je veća od 100 miliona evra, što predstavlja rast od čak 43 odsto u odnosu na 2024. godinu. Češka spada i među 20 najvećih investitora u Srbiji, a perspektive za dalje jačanje ekonomskih veza dveju zemalja su jasne, naveo je ministar.

"U januaru ove godine prvi put smo počeli da izvozimo srpsku rakiju na veoma zahtevno češko tržište, pri čemu je samo u jednom mesecu vrednost izvoza iznosila više stotina hiljada evra, a počeli smo i sa izvozom čokoladnih preliva. U fokusu buduće saradnje biće razvoj agrocentara i primena savremenih tehnologija u poljoprivredi, uključujući rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji i satelitskim tehnologijama", poručio je ministar Glamočić. Kako je dodao, tehnološki napredak ključan je za opstanak i konkurentnost poljoprivrede u narednim decenijama.

Napomenuvši da je važan segment poljoprivredne manifestacije u Brnu izložba stočarstva, Glamočić je rekao kako je nekoliko domaćih proizvođača u poseti ovom sajmu, pre svega sa ciljem uvoza najkvalitetnijih tovnih rasa, odnosno krava dojilja. To će, prema rečima ministra, povećati proizvodnju mesa i omogućiti ljudima sa sela da ostanu u svojim rodnim krajevima.

"Vlada Srbije mnogo je uradila za naše stočare, mi imamo najveće podsticaje za stočarstvo u svetu, zahvaljujući, pre svega, snažnoj podršci našeg predsednika Aleksandra Vučića ovom sektoru. Nastavićemo sa ulaganjima i podsticajima, država će podržati nabavku svakog kvalitetnog priplodnog grla sa do 50 vrednosti investicije, odnosno do 65 odsto u područjima sa otežanim uslovima rada", istakao je Glamočić.

Obilasku sajma "Agrishow" prethodio je radni ručak ministra Glamočića sa ministrom poljoprivrede Češke Republike Martinom Šebestjanom. U razgovoru je dogovoreno i jačanje saradnje u oblasti šumarstva, a u planu je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između javnih preduzeća u oblasti šumarstva Srbije i Češke, sa ciljem unapređenja sistema gazdovanja šumama i razvoja lovnog turizma kao značajne privredne grane.

Ministar poljoprivrede Češke Republike Šebestjan izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom dveju zemalja.

„Saradnja Češke i Srbije kontinuirano se razvija, naročito od 2016. godine kada smo imenovali atašea za poljoprivredu pri Ambasadi Češke u Beogradu.

Sa ministrom Glamočićem razgovarao sam o daljem unapređenju trgovinske razmene, saradnje u oblasti stočarstva, kao i o razmeni iskustava i savremenih tehnologija u poljoprivredi", rekao je Šebestjan.

Ministri Glamočić i Šebestjan iskoristili su priliku i da svim građanima Srbije čestitaju Vaskrs, uz želje da tekuća godina bude uspešnija i rodnija za domaću poljoprivredu.

Sajam poljoprivrede u Brnu posetilo je i više od 10 srpskih poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom po sistemu krava dojilja, među kojima je i Miroslav Kiš iz okoline Subotice. On je istakao da ovo iskustvo za srpske farmere predstavlja priliku da se upoznaju sa praksama koje se primenjuju u Češkoj, ali i uvežu sa češkim privrednicima. On je naglasio i da je podrška države sektoru stočarstva od izuzetnog značaja, te da su državni podsticaji ključni za dalji razvoj. Kada je reč o konkurentnosti domaćih proizvoda na evropskom tržištu, Kiš je izrazio uverenje da Srbija ide u dobrom pravcu.

Češka Republika će, inače, biti zemlja-partner na predstojećem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Najavljen je dolazak češkog ministra Šebestjana sa delegacijom, a očekuje se i dolazak brojnih kompanija i investitora.