Slušaj vest

Vlada Srbije izmenila je danas uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i podigla cenu dizela za poljoprivrednike za samo dva dinara, sa 179 na 181 dinar, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i istakao da će poljoprivrednici i dalje plaćati gorivo značajno jeftinije.

Glamočić je rekao da će, pored toga, poljoprivrednici i dalje imati pravo na povraćaj akcize - u vrednosti od 57,64 dinara po litru.

Kako je rekao, u narednom periodu u zavisnosti od dešavanja na svetskom tržištu menjaće se i cena akcize za poljoprivrednike.

"U svakom slučaju neće imati značajno povećanje cene, jer to nije gorivo”, dodao je Glamočić.

Ministar je naveo da će poljoprivrednici koji rade na 100 hektara moći da uštede oko 7.500 evra.
"Na primer, oni koji rade 100 hektara zemlje, imaju pravo na 100 litara po hektaru. Kada se preračuna - oni uštede negde oko 7.500 evra", rekao je Glamočić, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Vlada Srbije donela je danas Uredbu o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, a potpisao je premijer Đuro Macut.

Izmena uredbe stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Kurir.rs/RTS

