Ove mere su direktan odgovor na poremećaje izazvane eskalacijom sukoba na Bliskom istoku i napadom SAD-a i Izraela na Iran.

Uzroci i dubina krize

Prema rečima premijera, nova energetska kriza mogla bi biti ozbiljnija i zahtevnija od one koja je usledila nakon početka ruske agresije na Ukrajinu. Ključni problem predstavlja nestabilnost oko Ormuskog moreuza, strateške tačke kroz koju prolazi oko 30% svetske nafte, 20% veštačkih đubriva i 20 do 30% tečnog gasa (LNG).

Foto: screenshot X/FotoNsX

Ova geopolitička situacija dovela je do strelovitog rasta cena nafte na berzama, koja je u kratkom roku skočila na nivo između 113 i 117 dolara po barelu. Zbog toga je Vlada preduzela hitne korake kako bi obezbedila sigurnost snabdevanja, zadržala privredni rast, zaštitila radna mesta i ublažila pritisak na cene.

Zadržavanje cena struje i gasa

Kada je reč o električnoj energiji i gasu, Vlada je odlučila da produži aktuelne subvencije do 1. oktobra.

Cene će ostati iste za domaćinstva, neprofitne organizacije i privredu.

Ovaj deo paketa mera vredan je 100 miliona evra, od čega je 28 miliona namenjeno domaćinstvima i ustanovama, a 72 miliona evra privredi.

Intervencije u cene goriva

Kako bi se sprečio drastičan skok cena na benzinskim pumpama, Vlada je intervenisala ograničavanjem najviših maloprodajnih cena i izmenama uredbe o visini akciza. Da nije bilo ove intervencije, građane bi dočekala znatno skuplja goriva.

Zahvaljujući merama, nove cene goriva biće sledeće - Evrodizel: Poskupljuje sa 1,55 na 1,73 evra (umesto predviđenih 1,86 evra); Evrosuper: Poskupljuje sa 1,50 na 1,62 evra (umesto predviđenih 1,71 evra); Plavi dizel: Poskupljuje sa 0,89 na 1,19 evra; Tečni naftni gas (TNG): U rezervoarima poskupljuje sa 1,70 na 1,99 evra, dok cena TNG-a u bocama raste sa 2,40 na 2,67 evra.

Foto: Shutterstock

Pored ovoga, Vlada je predvidela i nadoknadu dela troškova za dizel gorivo u komercijalnom drumskom prevozu putnika, kao i pomoć poljoprivrednicima, energetskim subjektima i socijalno ugroženim građanima.

Važan izuzetak: Mere ograničenja cena goriva neće se odnositi na benzinske pumpe koje se nalaze na autoputevima.

Premijer Plenković je podsetio da su energenti kičma privrede i napomenuo da je Vlada od početka energetske krize 2022. godine do sada usvojila devet paketa pomoći, čija ukupna vrednost dostiže čak 8,5 milijardi evra.