Mnogi vozači požurili su da napune rezervoare pre nego što cene dodatno porastu.

Prema najavama, benzin će poskupeti na 1,71 evro po litru, dok će cena dizela dostići 1,84 evra. To praktično znači da će vozači za pun rezervoar dizela izdvajati i do 14,5 evra više nego do sada.

Razlika i do 20 evra po rezervoaru

Novo poskupljenje ponovo otvara pitanje isplativosti odlaska po gorivo preko granice, pre svega u Bosnu i Hercegovinu.

Trenutne cene u BiH znatno su niže - benzina oko 1,31 evro, dizela oko 1,64 evra po litru.

na dizelu se štedi oko 20 centi po litru, odnosno oko 10 evra po rezervoaru

na benzinu razlika ide i do 40 centi po litru, što donosi uštedu od oko 20 evra

Za vozače koji žive blizu granice, odlazak po gorivo u susednu zemlju ponovo postaje veoma isplativa opcija.

Pre samo nedelju dana situacija je bila obrnuta

Razlike u cenama donedavno bile minimalne, pa je zabeležen i obrnut trend.

Vozači iz Hercegovine dolazili su u Hrvatsku da sipaju gorivo, jer je dizel u BiH bio skuplji i dostizao oko 1,64 evra po litru.

Sada se situacija ponovo preokreće u korist BiH.

Pumpe se zatvaraju

Paralelno sa rastom cena, Hrvatska se suočava i sa ozbiljnim problemima u snabdevanju.

U mestu Udbina jedna od dve benzinske pumpe potpuno je zatvorena, dok druga, u vlasništvu Ine, radi skraćeno samo do 13 časova.

Vlasnik zatvorene pumpe Amir Veladžić kaže da je odluka bila neizbežna.

- Plavi dizel prodajemo 20 centi ispod nabavne cene, a obični dizel od 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da radimo sa gubitkom - rekao je on.

Stanovnici ovog kraja kažu da je situacija sve teža.

- Nije dobro. Najbliža pumpa je daleko, teško je - kaže Nikola iz Udbine.

- Točim gde stignem, puno radim, sad je borba - dodaje drugi građanin.

Iz Ine navode da prate situaciju, ali zasad ne planiraju produženje radnog vremena.

"Ovakvih slučajeva biće sve više"

Predstavnici privrede upozoravaju da trenutni model nije održiv.

Predsednik udruženja Glas preduzetnik Boris Podobnik kaže da niko ne može dugoročno da radi sa gubitkom.

- To znači da poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo - ističe on.

Ministar privrede Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima kroz moratorijum na kredite.

Ipak, deo stručnjaka smatra da to nije dovoljno i da su potrebne dodatne mere, poput smanjenja trošarina i PDV-a.

Kako stvari stoje, kombinacija rasta cena, zatvaranja pumpi i odlaska vozača u inostranstvo mogla bi dodatno da destabilizuje tržište goriva u regionu.