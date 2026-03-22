Zbog poremećaja na tržištu energenata uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku, u Banskim dvorima sastao se uži kabinet Vlade. Nakon završetka sednice, oglasio se premijer Andrej Plenković.

- Održali smo sednicu Užeg kabineta Vlade RH uoči sutrašnje sednice na kojoj ćemo predstaviti deseti paket mera za zaštitu građana i privrede od globalnog rasta cena energenata usled rata na Bliskom istoku. Stoga ćemo novim merama ponovo reagovati i ublažiti najnoviji rast cena energenata na tržištu. Cilj nam je da garantujemo sigurnost snabdevanja i što je moguće nižu cenu struje, gasa i goriva za domaćinstva, kao i za normalno funkcionisanje privrede - objavio je Plenković.

Plenković smatra da bi energetska kriza uzrokovana ratom mogla da potraje, s obzirom na to da je situacija eskalirala napadom Izraela na gasno polje Južni Pars, te odmazdom Irana na energetska postrojenja širom Zaliva.

Premijer tvrdi da će ova energetska kriza biti izraženija od one pre četiri godine, odnosno one uzrokovane agresijom Rusije na Ukrajinu, i istakao je da je reč o naglom i velikom porastu cena energenata koji nužno iziskuje mere Vlade.

Nakon sastanka, svoj komentar dao je i hrvatski ministar ekonomije i održivog razvoja Ante Šušnjar:

- Očigledno svedočimo velikim poremećajima na energetskom tržištu, pa možda i najvećoj krizi što se tiče cena energenata, pre svega nafte i naftnih derivata. To je posledica globalnih dešavanja, a ne stvari koje se dešavaju u Republici Hrvatskoj.

Ministar je potvrdio da Vlada aktivno radi na strategiji odbrane od cenovnih udara.

- Takođe smo razmotrili niz mera koje ćemo preduzeti kako bismo ublažili te energetske šokove na svetskim tržištima. Imamo određeni set mera koji smo primenjivali dosad i koje ćemo primeniti i sutra, ali i ubuduće, ukoliko bude dolazilo do rasta cena. Raspravljalo se i o nekim drugim stvarima koje su definisane evropskim pravilima. O tome se raspravljalo i na Evropskom savetu, kako nas je premijer izvestio, i to ostaje tema za buduće rasprave.

Sprečavanje "benzinskog turizma"

Što se tiče konkretnih poteza, ministar je najavio produženje mera za električnu energiju i gas, čime će cene za građane ostati nepromenjene.

S obzirom na to da sutra ističe uredba o regulaciji naftnih derivata, Šušnjar je upozorio da bi bez vladine intervencije došlo do drastičnog poskupljenja – evrodizela za oko 31 cent, a evrosupera za oko 21 cent po litru.

- Međutim, donećemo mere koje će značajno ublažiti taj rast. Takođe će doći do rasta cene plavog dizela, gde, nažalost, imamo sužen manevarski prostor za intervenciju, pa smo prisiljeni da idemo na minimalnu premiju energetskih subjekata. Ipak, na stolu su i kompenzacione mere kako bismo pomogli korisnicima tih energenata, prvenstveno poljoprivrednicima i ribarima - objasnio je.

Poseban fokus stavljen je na zaštitu domaćeg tržišta od pojačanog pritiska u pograničnim područjima. Šušnjar je najavio mere protiv takozvanog „benzinskog turizma“:

- Nećemo uvoditi diskriminaciju, ali ćemo zaštititi nacionalne interese. U ovim danima beležimo povećan pritisak na benzinskim pumpama u pograničnim područjima. Okolne zemlje imaju problema sa snabdevanjem energentima, stoga nam je prioritet sigurnost snabdevanja, koja u ovom trenutku nije upitna. Čak i u slučaju poremećaja, možemo stabilno da funkcionišemo duži vremenski period, ali se nadamo smirivanju situacije - rekao je ministar.