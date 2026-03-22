Na početku finansijske krize 2008. godine, radio sam u hedž fondu. Do njenog kraja, bio sam u Ministarstvu finansija SAD. Na oba mesta radio sam sa ljudima koji su tek nekoliko godina ranije završili fakultet. Drama iz 2008. bila je sve što su znali o finansijskim tržištima. „Zapamtite ovo što se dešava“, govorio sam im. „Nikada više nećete videti ništa slično.“

Sada više nisam tako siguran. Možda će videti i gore stvari.

Vratili smo se u period rizika, prepun pritisaka kakvi su u prošlosti dovodili do velikih finansijskih kriza. Ovoga puta, rizici su rasprostranjeni širom industrija, tržišta i nacija: veštačka inteligencija (AI), industrija privatnih kredita vredna oko dva biliona dolara, berze, Tajvan i sada Iran. Ovi rizici se analiziraju jedan po jedan, iz članka u članak. Razumemo ih izolovano. Ipak, to su samo različite ulazne tačke u istu osnovnu strukturu — složen i čvrsto povezan sistem gde je specifičan izvor stresa manje važan od toga koliko brzo taj stres može da se proširi.

Znaci sistemskog naprezanja već se pojavljuju.

Privatni krediti

Počnimo sa privatnim kreditima, koji već pokazuju zabrinjavajuće znakove. Tokom poslednje dve decenije, povlačenje tradicionalnih banaka nakon finansijske krize ostavilo je mnoge kompanije u situaciji da se sve više oslanjaju na pozajmljivanje od institucionalnih investitora. Međutim, ovi zajmovi retko menjaju vlasnika, ostavljajući investitore u neizvesnosti oko toga koliko ti instrumenti zaista vrede ili koliko bi se lako mogli prodati ako se uslovi pogoršaju.

Sada sliku dodatno muti činjenica da su mnogi zajmoprimci koji čine temelj ove kreditne industrije zapravo softverske i tehnološke kompanije — upravo one vrste preduzeća čije bi usluge mogle biti zamenjene veštačkom inteligencijom.

Ta ranjivost počinje da brine investitore. Već nesigurni zbog načina na koji više kamatne stope povećavaju troškove zaduživanja, neki su počeli da povlače svoj novac iz fondova privatnih kredita poznatih kompanija kao što su Blue Owl, BlackRock i Blackstone. Akcije kompanije Blue Owl su oštro pale. A pošto ovo tržište nema organizovanu berzu i informacije su teško dostupne, povlačenje investitora može pokrenuti onu vrstu masovne panike koja je u prošlosti finansijske stresove pretvarala u prave krize.

Bum veštačke inteligencije

Istovremeno, bum veštačke inteligencije privlači izvanredne investicije u malu grupu dominantnih tehnoloških kompanija, naduvavajući njihove valuacije do te mere da samo 10 akcija sada čini više od trećine vrednosti S&P 500 indeksa. Taj nivo koncentracije je bez presedana — i opasan je, jer znači da se šok u bilo kojoj od ovih kompanija može preneti na celo tržište, umesto da bude amortizovan.

Ono što se čini kao odvojeni događaji — nova vrsta kreditnog tržišta i tehnološka dislokacija s jedne strane, i berzanska euforija s druge — zapravo su ista mreža novca i očekivanja, posmatrana iz različitih uglova.

Naravno, privatni krediti ne finansiraju samo one kompanije koje su ranjive na AI. Oni su takođe kritičan izvor finansiranja za infrastrukturu koja pokreće AI — data centre i poluprovodničke čipove. Ovu infrastrukturu uglavnom gradi šačica kompanija poput Gugla i Majkrosofta, koje dominiraju našim berzama. U ovom čvrsto povezanom sistemu, slabljenje privatnih kredita opterećuje AI investicije tehnoloških „golijata“, što zauzvrat ugrožava akcionarske portfelje i penzije desetina miliona ljudi.

Pored toga, AI bum stavlja nova opterećenja na fizičku infrastrukturu od koje zavisi. On zahteva ogromnu potrošnju električne energije i ima nezasit apetit za naprednim poluprovodnicima. A to nosi geopolitičku težinu.

Energetski šok sa Iranom

Uzmimo za primer Iran. Energetski šok izazvan sukobom, koji bi povećao cenu struje ili ograničio njeno snabdevanje, direktno pogađa data centre i AI proizvodnju, podižući troškove za AI golijate, koji zatim te pritiske prenose na naša tržišta privatnih kredita i berze.

Tu je i Tajvan. Ako bi ga Kina napala ili blokirala, američki pristup poluprovodnicima bio bi ozbiljno ograničen. To bi odmah usporilo primenu veštačke inteligencije, slabeći kompanije koje pokreću AI bum, uz neizbežne lančane reakcije.

Naš trenutni finansijski sistem ne propada zato što jedna stvar krene po zlu. On propada jer se različiti šokovi šire kroz istu strukturu i na načine koje je teško predvideti. Kada nešto na kraju krene naopako, to se širi brže nego što se može obuzdati.

Od ključne je važnosti da naši kreatori politika shvate da privatni krediti nisu samo paralelni rizik koji postoji uporedo sa AI bumom. AI data centri, čipovi i infrastruktura izgrađeni su uglavnom na privatnim zajmovima. Investitori u tim zajmovima ne mogu lako da prodaju svoje pozicije. Zato, ako dođe do bilo kakvog potresa u sistemu i oni shvate da im je potreban gotov novac, uradiće ono što investitori uvek rade kada ne mogu da prodaju ono što žele: prodaće ono što mogu. A ono što mogu lako da prodaju jesu akcije velikih tehnoloških kompanija kojima se javno trguje i koje dominiraju glavnim indeksima.

Nije nam prvi put

Ovo nije prvi put da smo izgradili ovakav sistem. Kriza iz 2008. često se pamti kao priča o vlasnicima kuća koji su se pretrpali dugovima, stambenom mehuru podstaknutom spekulacijama i milionima propalih hipoteka. Međutim, sam stambeni mehur nije bio razlog zbog kojeg je slom postao tako destruktivan. Akcelerator koji je krizu gurnuo u takve dubine bio je finansijski sistem izgrađen oko stambenog tržišta. Novi i složeni finansijski instrumenti zamaglili su rizik, isprepletali bilanse stanja širom finansijskog sistema i eliminisali zaštitne slojeve koji su nekada apsorbovali šokove. Kada je stambeno tržište propalo, ovi instrumenti su zamalo povukli ceo naš finansijski sistem sa sobom.

Ovoga puta, opasnost nije finansijski inženjering. Opasnost je u tome što se naš finansijski sistem vezao za ranjivosti našeg fizičkog sveta — elektroenergetske mreže, vodu, zemlju, lance snabdevanja — i stvorio rizike za čiju analizu tržišta nemaju okvir. Naši modeli za otkrivanje rizika posmatraju cene, volatilnost i korelacije. Oni nemaju instrumente za očitavanje kvara na elektromreži, suše ili prekinutog lanca snabdevanja. Dok se znakovi upozorenja pojave u tržišnim podacima, šteta će već biti učinjena.

Fizički rizici Irana, Tajvana i buma veštačke inteligencije potiskuju vrste finansijskih rizika koji su prethodili 2008. godini. Uvek bih pre izabrao finansijski rizik. Finansijski rizik pomera cene. Fizički rizik pomera svet.